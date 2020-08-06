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台鐵表揚68名模範勞工 局長張政源宣布七大計畫

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵局表揚模範勞工。圖／台鐵局提供
台鐵局表揚模範勞工。圖／台鐵局提供

台鐵今天舉辦109年模範勞工表揚大會，今年共選出68名模範勞工。台鐵局長張政源說，無論性別各自均堅守崗位、各司其職、發揮專業職人精神，不只是台鐵員工楷模，更是所有交通運輸業勞工的典範。

張政源說，回顧去年，以創新方式推動各項改革，去年重大事故及一般行車事故件數創下了歷年新低，今年上半年行車異常事件也較去年同期大幅降低，行車事件1到7月由392件下降至341件，下降幅度達13%。列車準點率與去年同期相比，也從89.84%大幅提升至94.21%。在營收方面，去年營業收入達到253億元再創歷史新高，其中附業收入高達50.95億元，較前年成長2.57%更是難能可貴。

另為改善同仁的勞動條件及創造勞資雙贏的工作環境，張政源說，歷經30年共297次談判，終於在去年11月18日與工會共同簽訂百年來第一部團體協約。為改善員工待遇福利，積極爭取的福利精進措施-生活津貼補助方案，2月15日奉行政院核定實施，截至目前為止已經嘉惠了1549名員工，申領總金額達3800多萬元。在工作環境改善方面，共編列1.75億元預算執行備勤宿舍改善計畫，預計今年底前完成233處房舍改善。

張政源說，未來有七項重要工作要推動，一是珍珠串鍊計畫，把每個車站當珍珠，鐵路當項鍊，創造軌道經濟新奇蹟，以TOD模式加速資產開發、健全財務結構。

張政源說，二是修改鐵路法，爭取台鐵對鐵路資產的處分權以及增列鐵路旅遊費率的鬆綁，透過修法訂定屬於鐵路旅遊費率；三是加速企業化組織改革與向上爭取待遇改善精進方案，讓員工薪資調整能及早到位。

四是持續加強台鐵安全跟營運設施，讓台鐵能夠提供更優質服務；五是持續推動台鐵美學復興2.0，朝「車站美學、車輛改造、企業形象及文創商品四個面向全面啟動。

張政源說，第六個是持續推動台鐵便當加盟跟授權，讓台鐵便當這塊精緻招牌能夠有更大突破，未來走向全台每個角落，甚至走向國際；最後則是全力推動鐵路旅遊，2022為鐵道觀光年，台鐵扮演關鍵性角色，不只改造觀光列車，軟硬體服務也要一次到位，同時規畫打造屬於台灣豪華頂級寢台式列車。

交通部常務次長祁文中說，台鐵去年做了許多值得回顧的事，包含第四代票務系統上線，車站和車廂導入台鐵美學，以及將郵輪列車和旅遊元素結合。

祁文中，他知道旅客對台鐵有很多不同期待，會持續滾動檢討精進，環島鐵路電氣化最後一段路在預計年底完成，加上瓶頸路段多軌化，會拋棄過去很多限制，台鐵會有新的改變。

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