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國光客運推學生三倍券優惠 台北到台中可多省84元
國旅正夯，為了鼓勵學生結伴出遊，國光客運今宣布，即日起至9月底止，推出學生持三倍券購票優惠專案，長程路線享有八折優惠。以台北-台中為例，全票原價300元，學生八折優惠只要240元，周一下午至周五上午優惠時段更划算，只要216元，約是高鐵全票價格三分之一，八折還可以省下超過50元，足夠多點一套麥當勞紅白配1+1組合餐。
受到新冠肺炎疫情影響，今年高中以下各級學校的暑假縮短為六周，新學期開學日為8月31日，剛好是19歲以下學子免費暢玩22家遊樂園優惠截止日，不過大學生則不受影響，將於9月下旬陸續開學。
國光客運營業課經理陳靖宜指出，儘管國旅大爆炸，不過家庭出遊多半選擇自行開車，客運業者受惠有限，因此這次推出的優惠主要瞄準青年學生，希望可以吸引同學揪團搭乘國道客運出遊，若能善加利用遊樂園免費入園等振興優惠措施，還可以再省下一筆費用。
陳靖宜說，優惠時間持續到9月30日，涵蓋各大學開學日，方便大學生以更經濟的方式返回學校。以台北-高雄為例，離峰優惠票價535元，學生八折優惠只要428元。
陳靖宜表示，周一下午至周五上午平日，屬於離峰優惠時段，不僅高速公路交通流暢，景區與遊樂園也不會人擠人，學生揪團出遊可以節省荷包，玩起來也比較盡興；近百條國光客運營運路線，除部分通勤短程路線之外，學生持任何一張三倍券購票即可享有八折優惠。
陳靖宜也推薦台中與嘉義兩天一夜小旅行，強調搭配安心旅遊補助方案自由行1000元住宿補助，以八折優惠價搭乘國光客運抵達當地後，兩地市區公車都有優惠措施，前者是雙十優惠（前10公里免費，超過10公里最多只收10元），嘉義市則可持悠遊卡等電子票證免費搭乘電動公車，方便串連高美濕地與檜意森活村等各知名景點。
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