11日起一站式服務 首次申請護照親辦戶所可送件及領取

外交部今天表示，為了便利首次申辦護照的民眾，外交部和內政部共同合作提供「首次申請護照親辦一處收件全程服務」便民措施，將於11日起在全國戶政事務所正式開辦，首次申請護照的民眾可備妥文件到戶政事務所送件，並可選擇在同一個戶政事務所領取護照，或是自付郵資將護照寄到指定的地址。

外交部發布新聞稿表示，這項便民措施是針對首次申請護照到戶政事務所辦理人別確認的民眾進一步提供代送申請、代領護照的「一站式」服務。戶政事務所將護照申請資料上傳到外交部審核及製發護照，民眾只要持戶政事務所開立的繳款及證明單到指定的五大超商、郵局或農漁會繳納護照規費（每件須另付手續費15元），在繳費後8個工作天，即可依選擇的領照方式到原送件的戶政事務所領取護照，或是在護照寄達指定地址時自付快遞費用。

外交部表示，「一站式」的申辦流程相當簡便，為了鼓勵民眾多加利用，凡從8月11日起至12月11日止到戶政事務所採用「一站式」申辦護照的申請人，外交部都將自動列入抽獎名單，並於年底舉辦抽獎，幸運中獎者將致贈精美小禮物1份。

外交部表示，首次申請護照的民眾如果急著使用護照，仍可以到各戶政事務所辦理人別確認後，本人或委託親屬、同事或旅行社代為到外交部領事事務局、中部、南部、雲嘉南或東部辦事處送件申請。