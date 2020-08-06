農產外銷大衰退2原因！ 尤其賣大陸狂減26.3%

中國大陸多年來蟬聯我國農產品外銷最大國，根據農委會最新出爐的農業貿易統計，今年1到6月農產品外銷中國大陸4億9501萬2000美元，比去年同期6億7178萬3000美元減少26.3%；農委會推估，與今年上半年全球疫情持續升溫，消費停滯、運費高漲有關。

整體農產品外銷出口產值23億6259萬8000美元，比去年同期27億5706萬2000美元減少14.3%；整體農產進口值為74億9170萬4000美元，比去年同期76億7374萬8000美元減少2.4%；若跟去年同期相比，今年上半年農產貿易逆差51億2993萬9000美元，比去年同期逆差擴大2.1億美元。

根據農業貿易統計顯示，我國農產品出口前十大國家中，中國大陸占比21%，僅排名第三的美國、排名第十的新加坡，農產外銷貿易金額比去年同期分別增加2.8%、5.8％，其餘全面衰退；其中，我國最看重出口第二名出口大國日本，出口的量比去年同期多了10.6%，但出口值卻減少8.4%，整體比去年同期衰退8.4%。

整體農產品出口衰退嚴重、較大宗的農產品項，包括茶葉及其製品衰退29.1%、花卉及其種苗衰退12.5%；畜產品29.4%、水產品整體衰退22.5%。

農委會國際處副處長林志鴻表示，今年上半年受到新冠肺炎疫情影響很大，農產品出口本來就沒有很好，很多國家因為鎖國、封城，無法維持正常的生活，有些人根本無法上班，包括機場、港口等等無法正常運作，雖然國際間採取「擋人不擋貨」措施，但實際上這些重要交通貨運樞紐並無法正常運行；比如過去客機下貨艙仍會空運運貨，但連客機都不飛了，因此貨運受影響大。

林志鴻表示，相較台灣，受到疫情影響相對輕微，我國的機場港口都正常運作，也沒有封城，雖然上半年民眾少外出用餐，但仍會在家吃，因此消費仍有需求，因此農產品進口部分並沒有太大影響。

他說，以鳳梨為例，今年上半年整體鳳梨外銷減少了18%，鳳梨九成以上的外銷市場在中國大陸，但除了大陸市場減少一成多以外，今年也持續開拓中國大陸以外的市場，也確實做出了一些成績，包括日本市場、新加坡市場都持續拓展，在疫情嚴峻當下，要達成這樣目標，是不容易的事情。

至於花卉，林志鴻說，花卉是景氣衰退領先指標，恢復的落後指標，景氣不好的時候，最先捨棄、少用的就是花卉，非民生必需品，因此花卉外銷受到影響，也因此，農委會採取許多運費補貼、外銷獎勵，同時鼓勵內銷，也協議空運包倉，希望能把花卉的外銷傷害降到最低，若沒做這些措施，影響傷害會更大。

進一步分析細項，我國農產外銷強項，整體生鮮冷藏鳳梨衰退18.7%、椪柑58.8%、葡萄柚81.3%、洋桔梗20.3%、文心蘭11.3%、火鶴31.5%、活鰻魚49.6%、活石斑魚69.6%、生鮮鮪魚58%、冷凍鱸魚46%、冷凍鰹魚24%、冷凍鯖魚63.4%。