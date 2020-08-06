機場捷運今起全程戴口罩 違者最高罰1.5萬元

中央疫情指揮中心昨天宣布，在8大公共場所活動務必戴口罩，包含大眾運輸工具；桃捷公司今天指出，配合中央流行疫情指揮中心及桃園市政府政策，即日起，搭乘桃園機場捷運需「全程戴口罩」。勸導不聽者，依法最高處新台幣1萬5000元罰鍰。

桃園機場捷運為進出機場重要大眾運輸工具，今年受新冠肺炎疫情影響，搭乘機捷往返機場乘客銳減，不過機捷仍積極配合政府執行各項防疫政策，在沿線車站閘門設置紅外線熱顯像儀，4月4日起也規定搭車強制戴口罩，後因疫情趨緩，若在車廂內可與他人保持社交安全距離，就可不用戴口罩，隨著疫情變化，今起再要求強制戴口罩。

桃捷公司人員說，先前因為疫情趨緩，維持社交安全距離可不用戴口罩，但進出車站閘門時，依舊有要求乘客須戴口罩才能入內，連月來執行狀況良好，若乘客忘記戴上口罩經勸導也多能配合，沒有開罰案例，至於紅外線熱顯像儀也從未撤離，持續堅守崗位監測進出人員體溫。