北高捷不全程戴口罩將開罰 雙鐵是否跟進口徑一致

累積31.25億的威力彩頭獎在上周一(27日)開出，共兩注中獎，一注金額高達15.625億元。而外界也盛傳其中一注是由台新銀行十幾名員工集資包牌，儘管台新否認有員工集體辭職，但卻沒有否認可能有人中獎一事。而節目《新聞挖挖哇》上，資深媒體人狄志為更爆料「集資者不是10人，而是4個人」，代表每人可分到的遠多於1億。

2020-08-05 17:16