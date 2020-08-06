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北高捷不全程戴口罩將開罰 雙鐵是否跟進口徑一致
中央疫情指揮中心宣布八大場所應配戴口罩，包含大眾運輸工具。台北捷運、高雄捷運宣布，即起恢復搭乘捷運要全程戴口罩，勸導不聽者最高可罰1萬5000元，並拒絕運送。
對於雙鐵是否跟進，台鐵局長張政源表示，一切遵照中央流行疫情指揮中心指示。台灣高鐵公司則表示，公司持續依據交通部政策及中央疫情指揮中心規定，配合執行各項防疫措施，目前相關做法並無改變。
按照雙鐵目前規定，進站仍須配戴口罩，強行進站可請鐵警開罰3000元到15000元，或是拒絕運送，但進站後只要保持社交距離就不會強制戴口罩，且在維持社交距離，或是相鄰旅客戴口罩，就能在車內飲食。基本上因為車廂內無法保持社交距離，民眾仍會戴上口罩。
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