快訊

北捷今起再度強制全程戴口罩 違規者最高可罰1萬5千元

400萬動滋券10點開始領取 怎麼領「快速掃描」一分鐘搞定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6年研究人體臨床試驗樟芝可降低脂肪肝 登美國臨床期刊

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
光田肝二光田綜合醫院和弘光科大攜手人體臨床試驗，發現服樟芝可降低脂肪肝及發炎程度。圖／光田醫院提供
光田肝二光田綜合醫院和弘光科大攜手人體臨床試驗，發現服樟芝可降低脂肪肝及發炎程度。圖／光田醫院提供

全球每4人就有一人非酒精性脂肪肝病患者，光田綜合醫院和弘光科技大學生物科技系、營養系，6年前開始進行「樟芝菌絲體於非酒精性脂肪肝輔助療法之人體臨床試驗」，研究結果指出量產型液態發酵之樟芝菌絲體中一些特定指標成分，在服用後可以調整免疫反應、降低脂肪肝及發炎程度，這是國內首次研究發現，研究報告發表在這一期的「美國營養學院期刊」（Journal of the American College of Nutrition）。

依國家衛生研究院第778期電子報報導，目前全球每4人即有一名是非酒精性脂肪肝病患者，在台灣的盛行率約為11.4至41%。非酒精性脂肪肝病的病程是先從肝細胞累積脂肪的非酒精性單純性脂肪肝開始，伴隨著發炎而形成肝細胞損傷的非酒精性脂肪肝炎，發展至肝纖維化。約25至50%的非酒精性脂肪肝炎患者的病情會持續惡化成肝纖維化，甚至可能發展成嚴重影響肝功能的肝硬化及肝癌。

民間相信樟芝對保肝有其明顯效果，推測作為西藥的輔助治療方面有其優點，包括已有長期食用經驗，安全性高；弘光科技大學生物科技系自從1997年第一篇發表樟芝菌絲體功效以來，已陸續發表指出樟芝菌絲多醣體成分於小鼠動物試驗中，可提升肝臟組織中抗氧化酵素活性，避免肝臟之急性發炎症狀，與中興大學合作之研究，發現此多醣體成分，具有抑制肺癌細胞轉移至肝臟之功能，與台北醫學大學合作之研究，則發現具有抑制良性攝護腺肥大之效果。

生科系教授喬長誠指出，樟芝國際發表期刊自1995年以來已接近500篇報告發表，只有4篇人體臨床研究報告，但是卻沒有相關脂肪肝疾病研究。過去研究脂肪肝也幾乎是動物、細胞上的實驗，沒有人體臨床試驗，因此，6年前學校開始和光田綜合醫院共同研究從事樟芝於非酒精性脂肪肝輔助療法的人體臨床試驗。

臨床人體試驗耗時，所需經費又多，臨床受試者能配合長期執行到計畫結束的也不多，喬長誠坦言，人體試驗執行上難度高，且需要長時間進行，團隊一一克服，使用具有健字號許可證、尤其是獲得兩項護肝與降血壓功能健康食品認證的樟芝菌絲體膠囊，讓臨床受試者服用。

光田綜合醫院內科部長柯萬盛表示，飲食西方化、民眾缺乏運動下及B、C肝病成功治療，非酒精性脂肪肝病變成為目前主要的肝臟疾病，目前非酒精性脂肪肝病的治療仍局限於飲食營養控制與運動，沒有特殊治療方法，也還沒有核准有效的西藥能治療，因此使用樟芝菌絲體，以嚴謹之雙盲試驗設計方式進行人體臨床試驗。

柯萬盛說，經過一段時間之臨床試驗後，最後完成之受試者共28位，試驗期間每天口服3顆膠囊（每粒420毫克的樟芝菌絲體），或420毫克的賦形劑作為安慰劑，樟芝菌絲體中已知含3種小分子化合物及1種多醣體大分子指標成分，3個月後進行第一次的複檢，6個月後再進行複檢，研究期間，對受試者進行血液生化分析、免疫功能測定、炎性細胞因子測定和肝脂肪測試（FibroMax）。

柯萬盛表示，經過2次檢測，發現受試者可以調整免疫反應、降低脂肪肝及發炎程度，研究結果發表在這一期《美國營養學院期刊》（Journal of the American College of Nutrition），他說這是國內首次研究發現，將有助於我國樟芝生技產業往國際市場發展及進一步的研究方向。

光田綜合醫院和弘光科大攜手人體臨床試驗，發現服樟芝可降低脂肪肝，登美國臨床期刊。圖為參與研究的光田醫院內科部長柯萬盛(左)及弘光科大生技系教授喬長誠(右)。記者游振昇／攝影
光田綜合醫院和弘光科大攜手人體臨床試驗，發現服樟芝可降低脂肪肝，登美國臨床期刊。圖為參與研究的光田醫院內科部長柯萬盛(左)及弘光科大生技系教授喬長誠(右)。記者游振昇／攝影

延伸閱讀

獨／好友爆羅霈穎對酒精過敏 曾因誤喝送醫院急救

台中市長安醫院 最新儀器為太平民眾脂肪肝普篩

左手酒精右手額溫槍 員警舉手誤噴男臉挨告獲不起訴

嘉市創客挑戰：太陽能酒精感測器還能噴護膚乳獲首獎

相關新聞

別急著挑口罩！先量鼻樑長短再出門 網驚喊這款口罩恐更難買

該文貼出後，不少網友熱情回應，有網友發現疫情前的口罩鼻樑條都是12、13公分，之後變國家隊就縮短為9公分了；有網友則大喊「完了，這樣分享後，麥迪康更難買了。」

台新員工中15.9億威力彩 傳彩券在「她」手上

今(2020)年7月27日開出頭獎的威力彩，市場盛傳台新銀行大約十名員工集資包牌，從頭獎到肆獎，合計獲得15億8,980...

颱風何時有機會發展？ 彭啟明：預期8月下旬或9月

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天開始到周六連三天，太平洋高壓顯著的西伸，台灣各地吹著偏東南風，...

乳癌標靶治療自費壓力大 藥廠推生物相似藥支持計畫

乳癌是台灣女性發生率最高的癌症，近年有年輕化的趨勢。乳癌除了以腫瘤大小、是否轉移的狀況來進行分期外，也據基因表現區分型態...

台新員工包牌中15.9億元威力彩？台新銀董事長首度回應了

31.2億元頭獎威力彩，日前在網路傳出其中一注得主是台新銀行法金部10位員工集體包牌。台新銀行董事長吳東亮今首度回應：「...

大雨特報！ 台北等5縣市注意雷擊強陣風

中央氣象局發布5縣市大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天北部山區及新竹、桃園地區有局部大雨發生的機率，注...

中國「人畜共通」傳染病7死 疾管署：對台幾乎無影響

新冠肺炎蔓延全球之際，中國傳出逾60人感染新布尼亞病毒，也就是今年納入我國法定傳染病的「發熱伴血小板減少綜合症（SFTS...

網購「贈品」收到大陸不明種子 陳吉仲：主動通報免罰

近日台灣、美國、日本接連有民眾通報收到來自中國大陸的不明種子，農委會今召開記者會說明防範境外輸入來源不明植物產品的處理機...

鄭明典一張圖驚曝太平洋高壓越界 8月中前恐無颱風

台灣7月創下無颱風生成紀錄，8月第一天就生成兩個颱風。不過，中央氣象局長鄭明典說，目前太平洋高壓占滿熱帶洋面，甚至越過界...

盛傳台新員工集資中威力彩頭獎 他爆料：不是10人而是4個人

累積31.25億的威力彩頭獎在上周一(27日)開出，共兩注中獎，一注金額高達15.625億元。而外界也盛傳其中一注是由台新銀行十幾名員工集資包牌，儘管台新否認有員工集體辭職，但卻沒有否認可能有人中獎一事。而節目《新聞挖挖哇》上，資深媒體人狄志為更爆料「集資者不是10人，而是4個人」，代表每人可分到的遠多於1億。

降低機構增染疫風險 長照司祭獎勵鼓勵醫師赴機構看診

疫情逐漸升溫，因應下一波疫情來襲，為避免住宿式機構出現「院內感染」，衛福部長照司宣布從8月起，鼓勵醫師至住宿機構看診，若...

胃內水球加施打肉毒 中國附醫：已成有效減重方式

台中市一名27歲女性體重105公斤，並罹患高血脂與高尿酸血症，還有嚴重的壓力性飲食習慣，所有的宣洩都是以吃為出口，屢次減...

熱門新聞

口罩再掀搶購潮 民眾：不僅買不到還漲價

台新員工包牌中15.9億元威力彩？台新銀董事長首度回應了

台新員工中15.9億威力彩 傳彩券在「她」手上

台新10員工「中15.9億」傳聞頻出 中獎消息外洩者曝光

鄭明典一張圖驚曝太平洋高壓越界 8月中前恐無颱風

中國「人畜共通」傳染病7死 疾管署：對台幾乎無影響

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。