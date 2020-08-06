「雞婆好友」揪團跑醫院 南投六旬婦驗出乳癌

南投縣64歲黃姓婦人自覺身體無異常狀況，多年未進行乳癌篩檢，今年因好友積極開揪才赴衛福部南投醫院乳房外科門診，未料竟診出初期乳癌，手術後成功治療，她除了感謝醫護，也謝謝好友雞婆相揪，才能夠早期發現、及早治療。

南投醫院指出，黃婦的李姓友人因常在電視上看見忽略症狀、延誤就診的新聞或案例，且不少都是發現罹癌後已是存活率較低的末期，李心生警惕，因此呼朋引伴邀女性親友做乳房篩檢，黃本來興趣缺缺，抵不過好友積極勸說，最後才加入。

該院放射科團隊也安排新型多功能數位乳房攝影儀，並使用人工智能（AI乳房影像判讀系統，準確抓出黃婦病灶，最後更檢出是惡性腫瘤；而黃得知罹癌很震驚，其家人一度憂心南投資療資源較不足，想轉往外地治療，但與醫師溝通後作罷。

院方表示，南投醫院雖非醫學中心，但院內醫療設備已更新升級，且引進醫學中心的專科醫師進駐提供醫療服務，其實毋須擔心醫療資源和設備，經向黃婦親屬說明，他們因此選擇在地醫療，也省去兩地奔波的交通時間與折騰。

南投醫院更邀請乳房外科專家、中英醫療體系總院長林水龍教授，與南投醫院乳房外科醫療團隊以乳外切片儀器麥瑪通系統（Mammotome），利用針頭及真空抽吸系統切片取樣，並搭配超音波及立體定位，精確的將腫瘤切除，成功完成手術。