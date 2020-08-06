別急著挑口罩！先量鼻樑長短再出門 網驚喊這款口罩恐更難買

口罩不離身的日子又要來了。指揮中心昨(5)日宣布，包括八大場所請民眾務必戴口罩，口罩開放非實名制自由購買的情況下，買口罩風潮依然不減，但除了在乎的顏色款式外，有醫材商透露，一只好口罩的關鍵在於「鼻樑條」的長度。

仔細一看，有些口罩上方可折的鼻樑條，長度僅覆蓋住中間重點部位，並未做到與口罩等寛的長度。該名醫材商在臉書社團「口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩神社」透露，這便是政府沒硬性規定長度下，廠商用來節省成本的小地方。

該名自稱是醫材商的網友，秀出現有坊間口罩三家不同廠牌製作的口罩，鼻樑條分別是9公分、11公分及12公分。長度愈長者，成本則愈高，反之就愈低。他說，因為「口罩是毛利很低的東西，衛福部沒有規定鼻樑條要多長，因此能做越短就越省成本。」

該名網友並教大家如何挑選適合自己的口罩，他解釋，選定鼻樑條的長度跟臉形有關。如果鼻樑高或扁平臉的民眾，建議挑選鼻樑條較長的口罩，不然一般較短鼻樑條的設計，恐怕只能剛好蓋住鼻翼兩旁的位置，防護力並不高。此外，也看用手摸摸鼻樑條的製作，坊間分有無鐵絲包覆，其中有鐵絲外包PVC材質的，又分為一根鐵絲或上下兩根鐵絲的差別，上下兩根鐵絲一般來說，包覆性又比一根鐵絲的較為理想。

該文貼出後，不少網友熱情回應，有網友發現疫情前的口罩鼻樑條都是12、13公分，之後變國家隊就縮短為9公分了；有網友則大喊「完了，這樣分享後，麥迪康更難買了。」麥迪康為加拿大的醫療品牌，鼻樑條的長度較實名制口罩來得長。但也有網友認為，配戴鼻樑條較短的口罩感覺較為舒適，並無不妥；有人提出，就東方人的臉形而言，鼻樑條只要做到9公分就有保護效果。

先別急著出門搶口罩吧，拿尺量量自己的鼻樑，購買能完全貼合臉部的口罩，才是現階段保護他人也保護自己的選擇。