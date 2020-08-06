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史上最熱7月創多項紀錄！氣象局5張圖表 看了讓人好心驚

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颱風何時有機會發展？ 彭啟明：預期8月下旬或9月

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天開始到周六連三天，太平洋高壓顯著的西伸，台灣各地吹著偏東南風，是穩定的夏季天氣。本報資料照片
今天開始到周六連三天，太平洋高壓顯著的西伸，台灣各地吹著偏東南風，是穩定的夏季天氣。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天開始到周六連三天，太平洋高壓顯著的西伸，台灣各地吹著偏東南風，是穩定的夏季天氣，午後仍有雷陣雨發生機會，尤其是靠山區，不過和過去幾天比，會稍微少一些，也明顯的零星散亂許多。這三天是比較明確穩定的天氣類型。

接下來要關注位於南海上的西南季風發展，彭啟明表示，預期未來幾天從周日開始，西南季風增強，有的預測顯示西南季風的邊緣，和太平洋高壓互動下，在菲律賓呂宋島附近有機會有擾動發展起來。

他說，類似哈格比颱風先前的動態，有機會在周日、下周一北上，在台灣東部外海附近通過，或是南海的西南季風北抬，台灣在周日開始到下周二、周三，有較多南來的水氣，會較為不穩定，容易有午後或對流不穩定的降雨。這幾天台灣的天氣變數會較多，預測上有很高不確定性。

下周四、周五開始，高壓又再度西伸，又再度回到穩定的夏季天氣。

彭啟明表示，未來還是得多關注颱風的發展，但目前短期還看不到相當有利於颱風連續發展生成的較強環境因素，可能還是要等等，如果照歷史統計上，目前應該要有超過9個颱風，但現在只有4個，顯著的落後平均值，但預期8月下旬或是到9月，會逐漸醞釀有利於颱風的發展。

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