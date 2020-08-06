快訊

史上最熱7月創多項紀錄！氣象局5張圖表一窺多驚人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

史上最熱7月創多項紀錄！氣象局5張圖表一窺多驚人

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
7月4個測站創（平）全年任意日的日最高溫紀錄。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」
7月4個測站創（平）全年任意日的日最高溫紀錄。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」

今年7月與2007、2014年並列台灣史上最熱7月！中央氣象局的臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象局」表示，還記得今年5-6月是史上最熱梅雨季嗎？剛過去的7月依舊還是熱，與2007年及2014年並列史上最熱的7月。

「報氣候 - 中央氣象局」表示，2020、2014、2007年7月均溫四捨五入至小數點後一位後皆為30，如果至小數點後2位則為30.02、29.98、29.97，依照WMO的計算指南取到小數點後一位，「如果硬要分個高下，今年要說是史上最熱也未嘗不可」。

氣象局說，此外，台北、玉山、嘉義及大武等四站更是刷新7月或全年的日最高溫紀錄。台北的高溫日數亦是有史以來最多，幾乎天天都高於35度（29天），甚至還有2天高於39度。

7月10個測站平均氣溫創（平）該站同期紀錄。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」
7月10個測站平均氣溫創（平）該站同期紀錄。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」
7月4個測站創7月日最高溫紀錄。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」
7月4個測站創7月日最高溫紀錄。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」
今年7月與2007、2014年並列台灣史上最熱7月。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」
今年7月與2007、2014年並列台灣史上最熱7月。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」
台北7月的高溫日數亦是有史以來最多，幾乎天天都高於35度（29天），甚至還有2天高於39度。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」
台北7月的高溫日數亦是有史以來最多，幾乎天天都高於35度（29天），甚至還有2天高於39度。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」

氣象局 高溫 梅雨

延伸閱讀

房市回溫 廣州7月交易同比增長

亞德客 7月營收攀高

臻鼎 7月營收增18％

大立光轉旺 7月營收大增12％

相關新聞

乳癌標靶治療自費壓力大 藥廠推生物相似藥支持計畫

乳癌是台灣女性發生率最高的癌症，近年有年輕化的趨勢。乳癌除了以腫瘤大小、是否轉移的狀況來進行分期外，也據基因表現區分型態...

台新員工包牌中15.9億元威力彩？台新銀董事長首度回應了

31.2億元頭獎威力彩，日前在網路傳出其中一注得主是台新銀行法金部10位員工集體包牌。台新銀行董事長吳東亮今首度回應：「...

大雨特報！ 台北等5縣市注意雷擊強陣風

中央氣象局發布5縣市大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天北部山區及新竹、桃園地區有局部大雨發生的機率，注...

中國「人畜共通」傳染病7死 疾管署：對台幾乎無影響

新冠肺炎蔓延全球之際，中國傳出逾60人感染新布尼亞病毒，也就是今年納入我國法定傳染病的「發熱伴血小板減少綜合症（SFTS...

網購「贈品」收到大陸不明種子 陳吉仲：主動通報免罰

近日台灣、美國、日本接連有民眾通報收到來自中國大陸的不明種子，農委會今召開記者會說明防範境外輸入來源不明植物產品的處理機...

鄭明典一張圖驚曝太平洋高壓越界 8月中前恐無颱風

台灣7月創下無颱風生成紀錄，8月第一天就生成兩個颱風。不過，中央氣象局長鄭明典說，目前太平洋高壓占滿熱帶洋面，甚至越過界...

國道車禍趨增 國三安坑、中和 最危險交流道

國道近來車禍頻傳，日前才剛發生十六車追撞意外。根據警政署統計，近五年來高速公路的交通事故有升高趨勢，光是去年就有二一六六...

盛傳台新員工集資中威力彩頭獎 他爆料：不是10人而是4個人

累積31.25億的威力彩頭獎在上周一(27日)開出，共兩注中獎，一注金額高達15.625億元。而外界也盛傳其中一注是由台新銀行十幾名員工集資包牌，儘管台新否認有員工集體辭職，但卻沒有否認可能有人中獎一事。而節目《新聞挖挖哇》上，資深媒體人狄志為更爆料「集資者不是10人，而是4個人」，代表每人可分到的遠多於1億。

降低機構增染疫風險 長照司祭獎勵鼓勵醫師赴機構看診

疫情逐漸升溫，因應下一波疫情來襲，為避免住宿式機構出現「院內感染」，衛福部長照司宣布從8月起，鼓勵醫師至住宿機構看診，若...

胃內水球加施打肉毒 中國附醫：已成有效減重方式

台中市一名27歲女性體重105公斤，並罹患高血脂與高尿酸血症，還有嚴重的壓力性飲食習慣，所有的宣洩都是以吃為出口，屢次減...

加油要500給1039！「我就是奧客」 他拒多付539元兩派戰翻

用車人去加油站，若非直接加滿，都會設定想加的油量或金額，但如果加油站員工幫你超加了過多的油，到底該自行吸收，還是讓員工認賠呢？一名被多加了539元油錢的車主拋出這個話題，引發網友兩派熱議。

PlayStation推夏日限時優惠 雙遊戲、雙手把同捆組超殺

夏日炎炎，在家吹冷氣打電動最爽快！台灣索尼互動娛樂（SIET）把握暑假下半場，宣布將自8月8日起至8月23日止推出Pla...

熱門新聞

口罩再掀搶購潮 民眾：不僅買不到還漲價

台新員工包牌中15.9億元威力彩？台新銀董事長首度回應了

洗車爽中千萬 統一發票彰化開出一張1000萬兩張200萬

口罩搶光！路上卻不見人戴口罩？ 網傻眼：以為買到就心安

台新10員工「中15.9億」醜聞頻出 中獎消息外洩者曝光

鄭明典一張圖驚曝太平洋高壓越界 8月中前恐無颱風

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。