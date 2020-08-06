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史上最熱7月創多項紀錄！氣象局5張圖表一窺多驚人
今年7月與2007、2014年並列台灣史上最熱7月！中央氣象局的臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象局」表示，還記得今年5-6月是史上最熱梅雨季嗎？剛過去的7月依舊還是熱，與2007年及2014年並列史上最熱的7月。
「報氣候 - 中央氣象局」表示，2020、2014、2007年7月均溫四捨五入至小數點後一位後皆為30，如果至小數點後2位則為30.02、29.98、29.97，依照WMO的計算指南取到小數點後一位，「如果硬要分個高下，今年要說是史上最熱也未嘗不可」。
氣象局說，此外，台北、玉山、嘉義及大武等四站更是刷新7月或全年的日最高溫紀錄。台北的高溫日數亦是有史以來最多，幾乎天天都高於35度（29天），甚至還有2天高於39度。
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