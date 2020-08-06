吳德榮：周末有擾動發展 通過台灣東側海面北上

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周六受太平洋高壓脊的影響，各地晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑。

台灣附近低層大氣為東南風，水氣多、大氣不穩定，山區午後有對流發展，將擴及部分平地；迎風面恆春半島及花、東偶有局部短暫雨發生的機率。北部24至36度、中部24至36度、南部24至36度、東部23至36度。

他說，哈格比颱風因東海北部海溫低，且愈接近梅雨鋒風切愈大，今晨2時尚未抵達朝鮮半島前，除日本(JMA)、中國大陸(CMA)、中央氣象局外，各國皆已先後將其強度估計，減弱為熱帶低壓。

他表示，最新各國模式模擬顯示，菲律賓東側及南海海域，在太平洋高壓勢力之外，海洋熱含量OHC高、垂直風切也不大，為有利熱帶擾動發展的環境。周六20時美國、歐洲模式皆已模擬出，其位置大約在呂宋島東北方，但強度則有很大差異。模擬動向則大致通過台灣東側海面北上。

下周一至周三西南氣流或另一擾動緊隨其後，對台灣產生不同程度的影響；也顯示模擬有很大的不確定性。不過，他說，共同的結論是，下周一起台灣附近水氣大增，大氣很不穩定，易有局部陣雨或雷雨，並有劇烈天氣發生的機率。

他說，以目前模擬資料來看，熱帶擾動的發展與威脅程度，天氣變化的時空分布？皆有很大的不確定性，但隨著資料更新，不確定性逐漸降低，持續觀察最新資料的調整是必要的。