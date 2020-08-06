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集資買彩券 留下證明省糾紛

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北報導
圖／聯合報提供
圖／聯合報提供

史上最高威力彩頭獎三十一點二億，上月廿七日開出，最終由兩注平分，網路謠傳其中一注得主是台新銀行十位員工包牌，甚至還爆集資糾紛等，台新銀行董事長吳東亮昨首度回應表示，不知是誰得獎，也不知消息正確性；不過此事件已引發外界關注，彩券業者建議，集資最好留下證明，萬一對中高額彩金，一來可免去糾紛，二來還可省掉贈與稅爭議。

威力彩史上最高頭獎最終由兩注平分，近期網路持續傳出消息，台新銀行法金部有十位員工集資花五六○○元，中得十五點八九億元，一開始先傳爆發離職潮，但台新銀立刻否認。之後又傳出其中一位員工企圖「獨吞」獎金等消息。台新銀雖多次否認網路傳言，但消息仍持續爆出。台彩也多次出面表示，兩注中獎人都還沒有現身來領獎。

台新銀董事長吳東亮昨出席台新銀行「金融生態圈」記者會，被問及此事說：「我是看新聞才知道的。」他說，如果這事情是真的，「得獎是好事情，但還是要做事情，得獎也表示台新這地點很旺。」但他也強調，得獎的不知道是誰，也不知道消息的正確性。

儘管台新大家長出面講話，但集資中大獎傳言沸沸揚揚，許多民眾也開始關心，如果集資買彩券，持券人不認帳怎麼辦？

台彩建議，集資前可先以紙本或用網路表單，註記簽注日期、集資者姓名、出資金額及是否已繳款等資訊，購買彩券或刮刮樂後，立即拍照分別提供給每位集資者留存，留下完整紀錄後，不只可做為分配獎金的依據外，也方便日後提供國稅局查核。

台彩表示，單注彩券中獎金額超過五百萬元以上的高額中獎人，有一定程序及保護中獎人身分，首先可撥打彩券背後的高額兌獎專線預約與檢核彩券資訊，確認後會請中獎人攜帶雙證件跟中獎彩券正本，到指定時間地點兌獎，帶雙證件的用意是為了讓中獎人在銀行開戶撥款。

台彩指出，高額兌獎地點空間有限，建議四人以下來兌獎，人數最好控制在一到三人左右，彩券驗真後會先確認代表領獎人，並扣除所得稅額後，直接撥入代表領獎人的戶頭，台彩會應領獎人要求把錢分到其他人的戶頭，但同時提醒集資證明備查及贈與申報。

財政部表示，民眾集資買彩券，出資人按出資比例分配中獎獎金，無需繳納贈與稅，但可能事後會被國稅局稽查要求說明，因此最好留下合資證明。假如中獎人被課徵贈與稅，如果事後能提出合資證明，可以更正退稅。但所得稅部分，目前中獎獎金依所得稅法採分離課稅，獎額超過五千元會被扣取百分之廿所得稅。

彩券 台彩 頭獎

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