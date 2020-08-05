台新10員工「中15.9億」醜聞頻出 中獎消息外洩者曝光

威力彩史上最高頭獎31.2億於上個月開出，由兩注均分，且外傳台北市大安區得主為台新銀行法金部門的十名員工共同集資，但近期除了爆出「集體離職」、「獨吞」、「同事間鬧翻」的傳言，連台新銀行內部也下達對於本次中獎的封口令，而近日又再爆出中獎消息是由「未參與包牌」的同事所爆料。

據《鏡週刊》報導，台新銀員工中頭獎消息，是由沒有參與包牌的同事所外洩。而日前台新銀行對外表示「尚無法金部門員工遞辭呈」，大家都照常上班外，內部更以「個資法」為由不向外證實或否認中獎資訊，引外界揣測。

針對頭獎得主為台新銀行法金部門，是由10名員工包牌中獎，消息外洩後依序爆出相約離職、一人獨吞及同事間鬧翻，獨吞者堅持彩券為自己所買而非合資，也據《今周刊》報導 ，內部主管透露，部門最近氣氛詭異，最怕有人來提離職。

對於傳出同事意圖獨吞彩金一事，內部主管也澄清「目前不至於告進法院，但雙方確實還在協調中。」間接證實得獎者應該就在台新銀行。近期根據《鏡週刊》報導，在金融圈主管查探後，也有人認為集資人數應是2人或7人，而非10人。而台灣彩券也於4日證實，目前2注15億元得主皆仍未出面領取。