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超美！ 富貴角燈塔懸日登場 最佳拍攝地點有三處
每到夏季，富貴角燈塔懸日就成為攝影愛好者搶拍的特色美景，即日起至8月26日是最佳拍攝期間，為了讓民眾能拍攝到最美的極北燈塔懸日，航港局表示，即日起至8月底止，富貴角燈塔將提前於下午6時開燈。
航港局表示，燈塔開關燈的時間是依據中央氣象局的日出日沒時刻表，每日於日沒時開燈，日出時關燈，7、8月的開燈時間約在下午6時30至40分左右，最近因燈塔懸日拍攝熱潮，接獲民眾反映希望能同時拍到落日餘暉、燈塔亮光的美景，特別將富貴角燈塔開燈時間提前至下午6時，歡迎大家一起來拍攝及欣賞夏季極北燈塔懸日美景。
富貴角燈塔位於台灣最北端的富貴角，是台灣本島最北的燈塔，原名為富基角燈塔，塔身原為八角形鐵造，由於二次世界大戰毀損，西元1962年改為八角形混凝土塔身，因台灣北部春、冬季經常出現濃霧，塔身漆上黑白平行相間的條紋並設置霧笛。
富貴角燈塔懸日最佳拍攝地點包含北海岸台2線愛之船附近、石門國小加油站、石門漁港提防等處，因與太陽落下角度有關，每年僅約二十多日有機會在絕佳位置捕捉人、燈塔、落日連成一線的視野，航港局邀請大家帶著相機來現場卡位「追日」，欣賞難得一見、期間限定的「燈塔懸日」奇景。
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