超美！ 富貴角燈塔懸日登場 最佳拍攝地點有三處

每到夏季，富貴角燈塔懸日就成為攝影愛好者搶拍的特色美景，即日起至8月26日是最佳拍攝期間，為了讓民眾能拍攝到最美的極北燈塔懸日，航港局表示，即日起至8月底止，富貴角燈塔將提前於下午6時開燈。

航港局表示，燈塔開關燈的時間是依據中央氣象局的日出日沒時刻表，每日於日沒時開燈，日出時關燈，7、8月的開燈時間約在下午6時30至40分左右，最近因燈塔懸日拍攝熱潮，接獲民眾反映希望能同時拍到落日餘暉、燈塔亮光的美景，特別將富貴角燈塔開燈時間提前至下午6時，歡迎大家一起來拍攝及欣賞夏季極北燈塔懸日美景。

富貴角燈塔位於台灣最北端的富貴角，是台灣本島最北的燈塔，原名為富基角燈塔，塔身原為八角形鐵造，由於二次世界大戰毀損，西元1962年改為八角形混凝土塔身，因台灣北部春、冬季經常出現濃霧，塔身漆上黑白平行相間的條紋並設置霧笛。