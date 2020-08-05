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史上第一次 打過二戰和823炮戰 中海軍艦指定重要古物

聯合報 / 記者陳宛茜／即時報導
文化部上月底正式公告，指定「中海軍艦」為重要古物。圖/海軍檔案照
文化部上月底正式公告，指定「中海軍艦」為重要古物。圖/海軍檔案照

1944年興建、曾參與第二次世界大戰與八二三炮戰的中海軍艦，日前因軍方準備以廢鐵標售，引發文資保衛戰。經軍事迷與文資界的奔走努力，文化部上月底正式公告，指定「中海軍艦」為重要古物，受文資法保護不得破壞。文化部文資局古物遺址組副組長劉明興指出，中海軍艦也是台灣史上首艘被列為「「重要古物」的軍艦，寫下歷史紀錄。

劉明興表示，六月底召開的古物審議會議，14位審議委員包含退役軍官、軍事史專家、二戰史學者，全部支持將中海軍艦指定為文化資產。其中13位同意指定為重要古物，甚至有一位1位認為應該指定為國寶。至於軍方擔心保存的經費問題，劉明興指出，可提相關保存計畫向向文資局申請補助，可分階段保存。

中海軍艦舊稱為「中字號戰車登陸艦」，是美國在第二次世界大戰所建造的郡級戰車登陸艦，用以將戰車、車輛、貨物、登陸部隊，在沒有碼頭的地方直接運送到岸上，以此進行兩棲登陸作戰。中海軍艦為美國賓夕法尼亞州 Ambridge 市 American Bridge 公司所建造，1944 年 5 月 20 日安放龍骨，1944 年 7 月 11 日下水； 並於 1944 年 8 月 3 日成軍，至今有超過七十年的歷史。

文化部文資局在指定理由中寫道，中海軍艦原係美國所有，曾參與第二次世界大戰太平洋戰爭，並獲得兩枚第二次世界大戰 Battle Stars 榮譽。 美國無償轉讓中國後，中海軍艦成為我國依該法案接受之第一批登陸艦艇，此一贈艦事件，為抗日戰爭後，我國積極向外尋求援助以重建海軍及美國 第 7 艦隊勢力進入西太平洋之國際政治軍事情勢縮影。

一甲子以來，此戰艦經歷太平洋戰爭、舟山群島圍剿戰役、823炮戰等多次戰役，打過日軍也打過共軍，並曾扮演金門居民來台就業或就學往返之主要交通工具。文資局表示，中海軍艦艦艦體及其相關文物，皆反映 1940 年代中美兩國政治及軍事互動事實，並見證「823 砲戰」此一重大歷史。

軍艦 海軍 抗日戰爭

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