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高溫送件好熱 郵政工會盼增加「涼水費」
極端氣候頻傳，七月才剛創下73年來最熱單月紀錄，由於夏天還沒有過，八月同樣是酷暑難耐，不少郵務士頂著烈陽送信、送包裹，汗留到整件制服都濕掉的情況頻傳。為了改善郵務士的工作環境，中華郵政公司近來頻頻和工會研商高溫工作的避暑措施。
據了解，工會已正式提案，希望每月郵務士的涼水費從現行的一千元，增加為一千五百元；另外中華郵政正在研擬夏季制服，也希望制服件數從現行的兩套，提高為三套，方便郵務士換洗。
對此，中華郵政公司總經理江瑞堂證實，工會確實提出希望增加涼水費的需求，不過由於涼水費增加，似乎並未完全達到改善郵務士工作環境，且不少員工還有另外意見，若從高溫作業準則來看，還有討論空間，還需要再進一步研商。
江瑞堂也提到，不少郵務士希望可以調整工作時間，以提前或是延後投遞的方式因應，也就是在六、七、八三個月實施「夏令時間」，不過這還需要顧慮到收件人的需求，有些客戶就是希望可以在早上就收到郵件、包裹，所以確實實施上有點困難，會再和工會討論。
至於夏季制服何時才會發出？江瑞堂說，目前還要招標作業，預計最快9至11月間就可以發出，另工會確實有提出希望每人三套，換洗比較方便，這點會依照預算再做評估。
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