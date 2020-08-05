北市藥局再湧排隊買口罩潮 藥師：這幾天多3倍

前副總統陳建仁日前呼籲，年底前應備足3個月口罩，藥局口罩再度出現排隊搶購潮。有台北市藥局表示，儘管前陣子疫情趨緩時，連實名制口罩都沒進貨，但從本週日開始，又湧現民眾搶購口罩的熱潮，也有藥局開始須排隊買口罩。

北市藥師易麗珍說，正因前幾天前副總統陳建仁呼籲要備足3個月口罩，藥局又出現買口罩的排隊人潮，許多民眾一早就來排隊，甚至儘管非實名制口罩價格較高，但還是有不少人五盒、十盒的大量買，相較於前陣子疫情趨緩，買口罩人潮增加七至八倍以上。

北市藥師沈采穎也表示，她的藥局這幾天買口罩人潮多三倍，不論是實名制、還是一般市面上的口罩，許多民眾只要有口罩就買，研判應該是自比利時籍確診病例之後，加上陳建仁的呼籲，讓民眾恐慌心理再起，有不少人擔心以後又買不到，開始搶買口罩。