NCC組改進行式 陳耀祥：已爭取內容監理獨立性

NCC新任主委陳耀祥、副主委翁柏宗及林麗雲、王維菁、蕭祈宏3位委員於8月1日上任，今（3）日舉行擴大記者會，會中陳耀祥表示，「組織改造」確實是「現在進行式」，至於怎麼改，則由行政院說明，但NCC爭取「內容監理的獨立性」已獲政院支持。

陳耀祥證實，「組改」一事行政院確實在進行當中，NCC身為利害關係人，也有被徵詢過意見；至於外界關心組織改造後，「數位發展部」是否會讓NCC獨立機關意義蕩然無存，陳耀祥指出，已向行政院爭取，除了關於產業技術部份整合以外，「內容監理的獨立性」必須是基本原則，NCC會盡力維持，行政院對此表示支持。

關於「數位發展部」組織規劃，陳耀祥表示，NCC為利害關係人不便回答，組改後是要修《行政院組織法》，組織設計、業務盤點等也都由行政院處理，應以行政院為主。

上一屆九合一選舉，曾讓前任主委詹婷怡不堪壓力「被辭職」，這任委員任期將經歷2022年九合一選舉、2024年總統大選，陳耀祥指出，NCC也將堅持內容監理獨立性，也是民主化重要產物。他說，NCC委員有任期保障就是為了獨立性的維持，讓委員能抵抗各界政治的壓力。而在運作過程中，會有各界質疑，「這也是民主常態」。對於「假新聞」議題，他認為這是全世界都面臨的問題，各國包括台灣都在學習如何處理，在這其中「依法該NCC做的當然要做，不是NCC的執掌範圍也會說明」。

中天年底就要換照，根據總統府遭駭客洩露疑似密件內容，NCC新任委員可配合處理中天，對此新任委員林麗雲表示，過去「旺中案」未通過，是在台灣沒有完善法規的背景之下，不要通過亞洲最大併購案，而非針對特定公司；同樣在處理「中天案」時，也不是針對任何個案，而是要根據一定程序、既有法律規範來執行。新任委員王維菁則強調，當初被徵詢出任委員時，沒有任何人提到處理中天電視台議題，他是學者出身，不會為任何政黨或政治人物服務。