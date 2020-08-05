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盛傳台新員工集資中威力彩頭獎 他爆料：不是10人而是4個人

聯合新聞網 / 綜合報導
威力彩日前開出史上最高頭獎，累積31.2億元由兩人對分，彩券行買氣旺盛。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
威力彩日前開出史上最高頭獎，累積31.2億元由兩人對分，彩券行買氣旺盛。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

累積31.25億的威力彩頭獎在上周一(27日)開出，共兩注中獎，一注金額高達15.625億元，外界也盛傳其中一注是由台新銀行十幾名員工集資包牌，而在節目《新聞挖挖哇》上，資深媒體人狄志為更爆料「集資者不是10人，而是4個人」，代表每人可分到的遠多於1億。

在4日的《新聞挖挖哇》中，討論到威力彩得主一事，狄志為透露，他有一位好友同事的太太就是在台新銀行上班，其實集資包牌的員工不是外界傳的10人，「其實只有4個人，所以其實算起來不是1億喔！」

財經專家詹惠珠也表示，她問了銀行內部財務管理部的朋友，「他們說有那個名單」，而且名單上「都是40歲以下的年輕人」，她更表示「能夠傳得那麼細，可信度其實蠻高的」。

而對於是否有員工中獎一事，台新銀行低調表示，「網路瘋傳本行法金同仁包牌中頭彩爆發集體請辭云云，純屬網友虛構」，雖強調沒有集體請辭，但亦沒有直接否認有員工中獎，只表示對於員工的私人行為不多做回應，更使網路上的傳言甚囂塵上。

而台新銀行董事長吳東亮今天(5日)下午出席台新生活金融生態圈記者會，被問及此事，他表示「我是看報紙才知道的」，他也強調，雖然他不知道消息的正確性，亦不知得獎者是誰，不過他認為「得獎是好事情，得獎也表示台新這邊很旺。」但希望員工還是要做事情。

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