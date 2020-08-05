乳癌標靶治療自費壓力大 藥廠推生物相似藥支持計畫

乳癌是台灣女性發生率最高的癌症，近年有年輕化的趨勢。乳癌除了以腫瘤大小、是否轉移的狀況來進行分期外，也據基因表現區分型態，其中HER-2陽性型較為惡性、預後也較差，雖現行有適用的標靶藥可治療，但因健保給付條件較嚴格，不少患者需自費，經濟壓力不小。

老牌藥廠生達，去年取得乳癌生物相似藥代理權，今年1月開始出貨，已有南部醫學中心進用。生達今表示，為協助減輕HER-2陽性的乳癌患者經濟負擔，公司決議推出「病患支持計畫」，只要符合早期乳癌腋下淋巴結陰性、轉移性乳癌復發，或未符合健保給付者，可由主治醫師評估後申請。

生達表示，申請若經獲准，依患者病況、初估治療費用一年可節省數十萬元，大幅減輕乳癌患者的經濟負擔。該支持計畫將於今年第4季上路施行。

北榮一般外科主治醫師陳瑞裕表示，目前針對HER-2陽性轉移性乳癌患者的治療，已有抗HER-2的國外標靶藥物治療，不過依健保給付條件，患者有淋巴轉移，甚至乳癌細胞擴散等，才符合健保給付；若自費用藥，以至少半年療程來說就需4、50萬元。而國內藥廠近年雖也有多款生物相似藥，且因牽涉價格、藥效、換藥機制等，仍建議患者使用前需與主治醫師討論。