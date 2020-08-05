降低機構增染疫風險 長照司祭獎勵鼓勵醫師赴機構看診

疫情逐漸升溫，因應下一波疫情來襲，為避免住宿式機構出現「院內感染」，衛福部長照司宣布從8月起，鼓勵醫師至住宿機構看診，若半年內能達成降低住民外出就診率等三大指摽，每位醫師可領取12萬獎勵金，從8月起申請最快明年一月檢視指標並核發獎勵金。

衛福部長照司副司長周道君表示，自疫情爆發後，健保署提高醫療院所至照顧機構診療服務的時段上限，原本每周3個時段會有醫師到照顧機構協助看診，提高到5個時段，300人以上的大型身障機構，從原本每周6個時段提高至10個時段，有效減少住民外出就診機率。

周道君表示，照顧機構的住民多有慢性疾病，定期都必要外出看診，慢性疾病沒有控制好，遇上緊急狀況更加麻煩，但機構住民大多行動不便，外出看診得花錢叫救護車，或是找人陪伴就醫，種種都是一大工程。

周道君表示，既然醫師有到機構協助看診的服務，長照司期盼願意赴機構看診的醫師，能連帶照顧住民的健康，檢視藥物是否有交互作用、教導慢性病控制等，避免慢性病沒控制好，需要突然就醫，醫師的角色像是住民的專責醫師。

公告內容是一位醫師照顧50位住民，每半年檢視績效，達到三大指標包含建立照顧機構專責管理制度、管理住民平均就醫次數、住民若為糖尿病患者，糖化血色素要小於8.5%。三者同時達標半年可領12萬，若僅達標一項也有獎勵金。

周道君強調，該獎勵金是直接給予醫師，目前希望現行正在協助照顧機構的醫療院所可以盡快提出申請，根據統計，仍有一成的住宿型機構，如兒少機構、小型身障住宿型機構，未與醫療院所簽約，周邊社區的診所若有意加入，不同科別的診所可以結盟制定計畫，向長照司申請。