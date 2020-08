PlayStation推夏日限時優惠 雙遊戲、雙手把同捆組超殺

夏日炎炎,在家吹冷氣打電動最爽快!台灣索尼互動娛樂(SIET)把握暑假下半場,宣布將自8月8日起至8月23日止推出PlayStation「夏日限時優惠」活動,祭出全新PlayStation 4 Pro主機同梱組合、PlayStation VR「漫威鋼鐵人VR」豪華全配包以及PlayStation VR豪華全配包的超值特惠,邀請還沒入坑的朋友們 把握優惠即刻入手。

本次活動主打雙遊戲、雙無線控制器的同捆組「PlayStation 4 Pro Marvel's Spider- Man Game Of The Year Edition / Horizon Zero Dawn Complete Edition Bundle」。除了PS4 Pro主機,還可一次帶回2款PS4口碑大作「Marvel's Spider-Man Game Of The Year Edition」與「Horizon Zero Dawn Complete Edition」,再加上第2支DUALSHOCK 4無線控制器,超值特價只要10,980元。此外,PS VR《漫威鋼鐵人PlayStation VR》豪華全配包,以及PS VR豪華全配包,也將分別推出10,980元、9,980元的特惠價,想要體驗置身遊戲中的沉浸感,就衝這一波。