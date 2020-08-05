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PlayStation推夏日限時優惠 雙遊戲、雙手把同捆組超殺
夏日炎炎，在家吹冷氣打電動最爽快！台灣索尼互動娛樂（SIET）把握暑假下半場，宣布將自8月8日起至8月23日止推出PlayStation「夏日限時優惠」活動，祭出全新PlayStation 4 Pro主機同梱組合、PlayStation VR「漫威鋼鐵人VR」豪華全配包以及PlayStation VR豪華全配包的超值特惠，邀請還沒入坑的朋友們 把握優惠即刻入手。
本次活動主打雙遊戲、雙無線控制器的同捆組「PlayStation 4 Pro Marvel's Spider- Man Game Of The Year Edition / Horizon Zero Dawn Complete Edition Bundle」。除了PS4 Pro主機，還可一次帶回2款PS4口碑大作「Marvel's Spider-Man Game Of The Year Edition」與「Horizon Zero Dawn Complete Edition」，再加上第2支DUALSHOCK 4無線控制器，超值特價只要10,980元。此外，PS VR《漫威鋼鐵人PlayStation VR》豪華全配包，以及PS VR豪華全配包，也將分別推出10,980元、9,980元的特惠價，想要體驗置身遊戲中的沉浸感，就衝這一波。
而已經入手、防疫期間正在鬧遊戲荒的玩家們，睽違已久的《State of Play》也將在8月7日凌晨4時（台灣時間）堂堂回歸，預計以將在PS4與PS VR登陸的第三方發行遊戲為主要焦點，另外針對在6月PS5發表會上展示的第三方發行遊戲和獨立遊戲作品，也會有一些新情報釋出，玩家們可在Twitch和YouTube官方頻道上觀看直播。
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