快訊

金六結新兵「味覺異常」送醫採檢 指揮中心八字回應

口罩再掀搶購潮 民眾：不僅買不到還漲價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

胃內水球加施打肉毒 中國附醫：已成有效減重方式

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心醫師劉家嘉指出，胃內水球治療是一項藉由胃鏡來執行的非外科手術減重方式，已有30多年歷史，並在歐美蓬勃發展，而她也在一年內以胃內水球治療超過60位肥胖病患。圖／中國醫藥大學附設醫院提供
中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心醫師劉家嘉指出，胃內水球治療是一項藉由胃鏡來執行的非外科手術減重方式，已有30多年歷史，並在歐美蓬勃發展，而她也在一年內以胃內水球治療超過60位肥胖病患。圖／中國醫藥大學附設醫院提供

台中市一名27歲女性體重105公斤，並罹患高血脂與高尿酸血症，還有嚴重的壓力性飲食習慣，所有的宣洩都是以吃為出口，屢次減重失敗，後來以胃內水球合併胃內肉毒注射治療，6個月順利減重30公斤，同時也改正了錯誤的飲食習慣，以及高血脂與高尿酸血症也隨之緩解，並終能穿上夢想中的貼身禮服。

中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心醫師劉家嘉指出，胃內水球治療是一項藉由胃鏡來執行的非外科手術減重方式，已有30多年歷史，並在歐美蓬勃發展，而她也在一年內以胃內水球治療超過60位肥胖病患。

劉家嘉說，傳統胃內水球治療過程中，最令病患困擾的就是會導致不適感與併發症，但經在施以胃內水球治療時，同時進行胃內肉毒桿菌注射，可以有效緩解傳統單放水球所導致的噁心嘔吐和胃痛等不適感，而胃內肉毒桿菌注射還可以降低胃酸分泌，矯正水球對胃粘膜的刺激性，提升胃粘膜保護力，降低胃內水球治療過程的併發症。

此外，使用胃內水球合併胃內肉毒桿菌注射治療，有機會達到減輕至少60%以上過多體重或至少18％的總體重；藉由胃內肉毒注射改變的腸胃道激素，彌補了胃內水球無法改變肥胖激素的缺失，而胃內水球實體佔據胃部容積，能幫助病患減少進食量，並透過胃部壓力系統對大腦產生回饋抑制；兩種治療相輔相成，成為一項較為安全有效的肥胖治療方式。

但是胃內水球合併胃內肉毒注射雖然有其優勢，但並非每位患者都適合，所以治療前都應先經過審慎評估，才能避免必不必要的併發症，此外，無論是治療期間還是水球取出後，皆需配合正確的飲食與運動習慣，才能達到並維持最佳的減重結果與疾病緩解的效應。

減重 肥胖

延伸閱讀

減肥不只少吃多動 心理治療也應納入

東奧模擬賽／減9公斤 湯智鈞：湯包變鍋貼

美國男子成功減重86公斤 只為搭上夢想中的雲霄飛車

吃當季／蓮藕食療藥用皆可！減重者、不愛吃青菜者，都是最佳取代食材

相關新聞

降低機構增染疫風險 長照司祭獎勵鼓勵醫師赴機構看診

疫情逐漸升溫，因應下一波疫情來襲，為避免住宿式機構出現「院內感染」，衛福部長照司宣布從8月起，鼓勵醫師至住宿機構看診，若...

台新員工包牌中15.9億元威力彩？台新銀董事長首度回應了

31.2億元頭獎威力彩，日前在網路傳出其中一注得主是台新銀行法金部10位員工集體包牌。台新銀行董事長吳東亮今首度回應：「...

大雨特報！ 台北等5縣市注意雷擊強陣風

中央氣象局發布5縣市大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天北部山區及新竹、桃園地區有局部大雨發生的機率，注...

中國「人畜共通」傳染病7死 疾管署：對台幾乎無影響

新冠肺炎蔓延全球之際，中國傳出逾60人感染新布尼亞病毒，也就是今年納入我國法定傳染病的「發熱伴血小板減少綜合症（SFTS...

網購「贈品」收到大陸不明種子 陳吉仲：主動通報免罰

近日台灣、美國、日本接連有民眾通報收到來自中國大陸的不明種子，農委會今召開記者會說明防範境外輸入來源不明植物產品的處理機...

鄭明典一張圖驚曝太平洋高壓越界 8月中前恐無颱風

台灣7月創下無颱風生成紀錄，8月第一天就生成兩個颱風。不過，中央氣象局長鄭明典說，目前太平洋高壓占滿熱帶洋面，甚至越過界...

胃內水球加施打肉毒 中國附醫：已成有效減重方式

台中市一名27歲女性體重105公斤，並罹患高血脂與高尿酸血症，還有嚴重的壓力性飲食習慣，所有的宣洩都是以吃為出口，屢次減...

加油要500給1039！「我就是奧客」 他拒多付539元兩派戰翻

用車人去加油站，若非直接加滿，都會設定想加的油量或金額，但如果加油站員工幫你超加了過多的油，到底該自行吸收，還是讓員工認賠呢？一名被多加了539元油錢的車主拋出這個話題，引發網友兩派熱議。

故宮慶祝父親節跟風「像極了爸爸」 網友創意留言超爆笑

近日流行語「像極了愛情」引來不少網友創作，而臉書「故宮精品」的小編結合古人圖畫並附上創意文字，將流行語改編成「像極了爸爸」，讓不少網友笑翻也紛紛在文章底下留言各式創作文。

口罩搶光！路上卻不見人戴口罩？ 網傻眼：以為買到就心安

戴口罩、保持社交距離是基本且重要的防疫工作，不過卻有網友發現明明口罩都被搶購光了，路上卻不見民眾戴上口罩，讓人不禁懷疑「口罩去哪了？」。對此，就有網友直言，「好像有買到就心安了」。

音樂會遇震 「敬業演出」與「災害應變」孰輕孰重？

2020年7月26日晚間8點52分，台北國際合唱音樂節在國家音樂廳演出時發生地震，突如其來的天搖地晃，無礙舞臺上指揮、合唱團的「敬業」態度，在地震警報中完成這一次特別的表演經驗。這樣的景象，令人聯想到鐵達尼號沉船前，樂手演奏到最後的畫面。

拍《海角七號》曾被說「你一定跑路」 魏德聖如何做大電影夢、再孵「百億計畫」

「相信的人，才看得見奇蹟！」7月31日，導演魏德聖出席知名國際人才育成及企業策略規畫機構、以熙國際「國際菁英學院」閉門讀書會，首次以品牌為題發表演講，演講後回應現場企業家提問，自剖堅持逾20年電影路心境。

熱門新聞

洗車爽中千萬 統一發票彰化開出一張1000萬兩張200萬

統一發票5-6月中獎清冊出爐 花2元影印中200萬元

口罩搶光！路上卻不見人戴口罩？ 網傻眼：以為買到就心安

3種水果、海鮮風味香料恐致癌 食藥署擬禁用

鶯歌八德匝道指標真的要改了！ 運研所：先試辦3個月

日本網友票選「10大最有效減肥法」 斷食減醣不是冠軍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。