胃內水球加施打肉毒 中國附醫：已成有效減重方式

台中市一名27歲女性體重105公斤，並罹患高血脂與高尿酸血症，還有嚴重的壓力性飲食習慣，所有的宣洩都是以吃為出口，屢次減重失敗，後來以胃內水球合併胃內肉毒注射治療，6個月順利減重30公斤，同時也改正了錯誤的飲食習慣，以及高血脂與高尿酸血症也隨之緩解，並終能穿上夢想中的貼身禮服。

中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心醫師劉家嘉指出，胃內水球治療是一項藉由胃鏡來執行的非外科手術減重方式，已有30多年歷史，並在歐美蓬勃發展，而她也在一年內以胃內水球治療超過60位肥胖病患。

劉家嘉說，傳統胃內水球治療過程中，最令病患困擾的就是會導致不適感與併發症，但經在施以胃內水球治療時，同時進行胃內肉毒桿菌注射，可以有效緩解傳統單放水球所導致的噁心嘔吐和胃痛等不適感，而胃內肉毒桿菌注射還可以降低胃酸分泌，矯正水球對胃粘膜的刺激性，提升胃粘膜保護力，降低胃內水球治療過程的併發症。

此外，使用胃內水球合併胃內肉毒桿菌注射治療，有機會達到減輕至少60%以上過多體重或至少18％的總體重；藉由胃內肉毒注射改變的腸胃道激素，彌補了胃內水球無法改變肥胖激素的缺失，而胃內水球實體佔據胃部容積，能幫助病患減少進食量，並透過胃部壓力系統對大腦產生回饋抑制；兩種治療相輔相成，成為一項較為安全有效的肥胖治療方式。

但是胃內水球合併胃內肉毒注射雖然有其優勢，但並非每位患者都適合，所以治療前都應先經過審慎評估，才能避免必不必要的併發症，此外，無論是治療期間還是水球取出後，皆需配合正確的飲食與運動習慣，才能達到並維持最佳的減重結果與疾病緩解的效應。