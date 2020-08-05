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台灣大助空手道女小將奪牌圓夢 展現「能所不能」精神

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
透過「i無限數位公益」的牽線，辜雪芃（左2）、胡鑫（右2）正式加入台灣大體育家族，日前與台灣大哥大總經理林之晨（左3）碰面合影。圖／台灣大哥大提供
透過「i無限數位公益」的牽線，辜雪芃（左2）、胡鑫（右2）正式加入台灣大體育家族，日前與台灣大哥大總經理林之晨（左3）碰面合影。圖／台灣大哥大提供

在台灣大基金會第8屆「i無限數位公益」為南投縣青少年空手道推展協會拍攝「夢想很清楚」公益微電影的牽線下，台灣大哥大自7月起正式贊助台灣原住民空手道青年選手辜雪芃與胡鑫，她們首度披上繡有台灣大哥大全新logo的空手道服出賽便旗開得勝，雙雙在「全國中等學校運動會」獲得佳績；胡鑫拿下國女組空手道對打第一量級金牌、辜雪芃則奪得高女組空手道對打第一量級銀牌。

這2位來自南投旭光高中空手道隊的選手，儘管家境清寒，但不畏逆境力爭上游，爭取自身榮耀，也立誓為改善家境而努力，更在今年6月獲頒「總統教育獎」，讓蔡明忠董事長深為感動，決定贊助2位小選手的學費及生活費，讓他們全力圓夢的同時不再為生活所苦。如今2人才剛正式加盟成為台灣大體育家族最小成員，就實現台灣大最新宣告的品牌精神「Open Possible能所不能」精神，分別拿到金牌及銀牌的優異成績。

因此，台灣大哥大除了特別頒贈激勵獎金，鼓勵她們繼續為夢想發光之外，董事長蔡明忠也表示，對這麼年輕肩上卻已經扛著家庭經濟重擔的青年選手來說，每一位都是夢想實踐家，值得企業投入更多培育資源，讓優秀的小選手能更無所畏懼地勇往直前。台灣大哥大也將在他們圓夢途中給予一臂之力，讓她們能以夢想持家、進而為國爭光。

台灣大哥大自今年7月起正式贊助台灣原住民空手道青年選手辜雪芃（左）與胡鑫（右），兩位小選手首度披上繡有台灣大哥大全新logo的空手道服出賽便旗開得勝。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大自今年7月起正式贊助台灣原住民空手道青年選手辜雪芃（左）與胡鑫（右），兩位小選手首度披上繡有台灣大哥大全新logo的空手道服出賽便旗開得勝。圖／台灣大哥大提供

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