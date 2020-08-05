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台新員工包牌中15.9億元威力彩？台新銀董事長首度回應了
31.2億元頭獎威力彩，日前在網路傳出其中一注得主是台新銀行法金部10位員工集體包牌。台新銀行董事長吳東亮今首度回應：「如果是真的也很好，表示台新這裡很旺。」
近期網路持續傳出消息，指台新銀行法金部某處共有十位員工集資中獎，一開始傳出爆出離職潮，但台新銀行否認有集體離職事情，又傳出有員工想拿走全部的錢，也傳出有同事沒有加入集資才對在網路爆料等消息。台新銀行上上下下都在討論相關的消息。
台新銀行今舉行記者會，吳東亮今出席，他被問及此事表示：「我是看報紙才知道。」他說，如果這事情是真的，「得獎是好事情，但還是要做事情，得獎也表示台新這邊很旺。」但他也強調，得獎的不知道是誰，也不知道消息的正確性。
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