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「2020台北河岸童樂會—熊讚水樂園」14日起盛大登場

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
台北市副市長蔡炳坤（左二）、副秘書長簡哲宏（右二）、觀光傳播局局長劉奕霆（右一）、自來水處處長陳錦祥（左一）等歡迎民眾到自來水園區參加「2020台北河岸童樂會」。　圖／北市觀傳局提供
台北市副市長蔡炳坤（左二）、副秘書長簡哲宏（右二）、觀光傳播局局長劉奕霆（右一）、自來水處處長陳錦祥（左一）等歡迎民眾到自來水園區參加「2020台北河岸童樂會」。　圖／北市觀傳局提供

「2020台北河岸童樂會—熊讚水樂園」即將於8月14到16日及18到23日在公館的台北自來水園區舉行，台北市副市長蔡炳坤今（5）日邀請家長帶小朋友參加，體驗「60米山林滑水道」、「鴨鴨抱抱童樂池」、「沖瘋滑水道」等多項親水遊樂設施，以及參加藝文表演、童樂晚會、秘境探訪等活動，還有機會抽中Switch Lite、PS4等大獎。

蔡炳坤表示，為使市民更方便參與，今年活動改到自來水園區舉行，並結合正進行中的「2020台北親水節」，打造今夏大台北「最大的親水樂園」，提供民眾「一票雙樂園」的超值享受。其中親水遊樂設施包括依小山丘地形設置的「60米山林滑水道」、布滿上千隻黃色小鴨的「鴨鴨抱抱童樂池」、7公尺高的「沖瘋滑水道」、可容納數十人共同玩樂的「夏來搖滾歡樂池」，以及清涼有趣的「童心迎賓大道」。

另外，8月15日晚上將舉辦童樂晚會，現場送出200支水槍，16日起每天也有2到3場的表演節目，每週六、日還各有三梯次免費的「阿古瓦秘境之旅」，由專人帶領大、小朋友探訪自來水園區、觀音山及寶藏巖。蔡炳坤說，活動內容真的十分精彩，誠摯邀請市民一同參加。

北市觀光傳播局局長劉奕霆說，活動配合自來水園區規定，市民必須購票入園，親水遊樂設施每天上午9時到下午6時開放，採總額管制，不須事先報名。8月15日的童樂晚會，將由YOYO家族哥哥姊姊、國際級魔術師和少女卡拉樂團等演出，當天自下午6時起開放免費入園。

「阿古瓦秘境之旅」則須事先網路報名，共12個梯次，每梯次30名，預定8月7日中午12時起開放報名。為讓民眾捕捉美好回憶，現場也準備「熊讚拍貼機」，每日限量350個名額。活動現場還有城市紀念品等攤位，均提供悠遊付等多元支付方式，好玩又好逛！

劉奕霆表示，8月17日（週一）配合自來水園區休園，活動將暫停一天。為鼓勵民眾參與活動，只要現場填寫意見調查表，或於8月15日童樂晚會填寫抽獎資料表，活動結束後將統一抽出Switch Lite、PS4、蛇板等獎品。

自來水園區全票80元，6歲以上12歲以下兒童、學生40元，6歲以下兒童、65歲（原位民55歲）以上長者、低收入戶、身心障礙者及必要陪伴者等免費。參加的民眾可搭乘捷松山新店線在公館站下車，再從1號或4號出口沿羅斯福路4段24巷、思源街前往，捷運公館站或自來水博物館站也有數十線公車經過，交通非常方便。更多「2020台北河岸童樂會—熊讚水樂園」活動資訊，可上「台北旅遊網」查詢，或撥打服務專線2239-7222洽詢。

滑水道 北市 寶藏巖

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