故宮慶祝父親節跟風「像極了爸爸」 網友創意留言超爆笑

近日流行語「像極了愛情」引來不少網友創作，而臉書「故宮精品」的小編結合古人圖畫並附上創意文字，將流行語改編成「像極了爸爸」，讓不少網友笑翻也紛紛在文章底下留言各式創作文。

「故宮精品」臉書昨（4日）發出故宮小劇場4張結合古人的圖畫，並寫下「我當時一打五常提當年勇，像極了爸爸」、「吃飽就想睡，像極了爸爸」、「瞇著眼挺著肚，像極了爸爸」、「看到買一送一就下單，像極了爸爸」等創意文字慶祝父親節。

不過網友對於「看到買一送一就下單，像極了爸爸」紛紛表示，「看到買一送一就買，應該是像媽媽」、「這個應該是媽媽吧」、「爸爸不管有沒有買一送一，只要覺得該買就買了」，更有網友突破盲點說，「是爸爸無誤，以為買一送一很划算的買了，完全沒有比價跟檢查商品」。

而其他網友也大方分享自己的創作，「別人家的事就咆嘯，自己家的事就安靜，像極了爸爸」、「要這個要那個，通通買給我，像極了爸爸」、「老婆交代拖拖拉拉，女兒想要馬上去買，像極了爸爸」、「爺爺是皇帝，朕也是皇帝，像極了阿瑪」、「付清了帳單，像極了爸爸」，讓不少人笑翻，還有人說「小編在這波愛情梗之中或成最大贏家」。