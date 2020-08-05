快訊

礁溪老爺酒店疑似客人食物中毒 餐廳遭勒令暫停營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網購「贈品」收到大陸不明種子 陳吉仲：主動通報免罰

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
針對近日不明包裹，農委會主委陳吉仲今召開「因應民眾收到來源不明種子、砂土之處理機制說明」記者會。記者葉冠妤／攝影
針對近日不明包裹，農委會主委陳吉仲今召開「因應民眾收到來源不明種子、砂土之處理機制說明」記者會。記者葉冠妤／攝影

近日台灣、美國、日本接連有民眾通報收到來自中國大陸的不明種子，農委會今召開記者會說明防範境外輸入來源不明植物產品的處理機制，農委會主委陳吉仲表示，將加強邊境查驗，在第一時間阻擋，也向電商平台宣導賣家勿違規販售或贈送境外植物產品，此外，民眾若收到國外寄來或附贈動植物產品的不明包裹，可主動通報，將可免除罰則。

陳吉仲表示，這兩年之內，包括從2018年爆發非洲豬瘟開始、去年的秋行軍蟲，到今年才剛解決完的牛結節疹，以及影響白蝦的十足目虹彩病毒到影響蛋鴨生產的坦布蘇病毒，5種重大動植物傳染病都是從中國大陸傳過來的，如果沒有在邊境做好工作，將造成農民重大損失。

陳吉仲指出，7月底8月初總共有9件從中國既來的不明郵包內容，其中6件是種子、2件土壤、1件肥料，民眾若打開或留在國內，以土壤而言，可能附帶病原菌或其他蟲害，或外來種子或夾帶病原，都會帶來農業損失 。

防檢局進一步說，除7月28日民眾主動提交1件植物培養土外，另有民眾在蝦皮、淘寶等電商平台購買花架，文具等商品時，附贈草類，蕓薑屬，羅漢竹及蕃薇種子各1批，購買花器附贈有機質肥料1批，購買充電器但收到砂土1批，購買蓮花種子但未經檢疫2批，因防疫從嚴考量，均已即刻銷燈，日後將視需要進行疫病害蟲檢測。

防檢局副局長鄒慧娟說，除了第1件是民眾主動寄交，其餘有買A送B的狀況，買家沒有預設賣家會送來B，因此只申報A，也有2例是透過臉書購買，民眾以為買的是國內種子，結果透過國外賣家賣進來。她強調，若擅自違規輸入植物或相關產品，可處3年以下有期徒刑，拘役或科或併科15萬元以下罰金或罰鍰。

財政部關務署主秘吳慧燕則說，關務署今年已查獲198件快遞違規輸入植物或其相關產品案件，將持續加強邊境查驗。

陳吉仲說，第一時間不明植物產品包裹進入邊境，會由關務署掃描查驗，有疑慮就交給防檢局，也要求電商平台不得附贈違法商品，目前已請無店面零售商業同業公會配合轉知電商平台，加強宣導賣家勿違規販售或贈送境外植物或植物產品，若商品如來自國外，發貨地應加註「海外」，結帳時以加註或跳窗等方式提醒。

買家的部分，防檢局提醒，購買國外植物檢疫物，應向賣家確認沒有隨貨贈送其他檢疫物，並要求賣家應正確填報貨品名稱及依規定申請檢疫。

陳吉仲說，台灣要做的就是避免所有不明種子、土壤危害到國內農業生產，甚至影響消費者，他坦言，不明郵包最難處理，不像非洲豬瘟可以在邊境針對肉製品查驗， 且消費者透過電商平台購物的行為越來越多，不明郵包事件恐怕會層出不窮，防疫不能只靠政府阻隔，呼籲全民若收到不明郵包，第一時間通報防檢局，若主動通報，將可免除罰則。

電商 陳吉仲 非洲豬瘟

延伸閱讀

陳吉仲3不原則 莿仔埤圳種電重評估

彰化農田水利會砍樹種電 陳吉仲宣布三不原則　

每天吃的蔬菜種子從哪裡來？很多人不知道「全部都是進口」

影／茉莉花壇韻茶季開幕 陳吉仲及王惠美不忘行銷三倍券

相關新聞

中國「人畜共通」傳染病7死 疾管署：對台幾乎無影響

新冠肺炎蔓延全球之際，中國傳出逾60人感染新布尼亞病毒，也就是今年納入我國法定傳染病的「發熱伴血小板減少綜合症（SFTS...

網購「贈品」收到大陸不明種子 陳吉仲：主動通報免罰

近日台灣、美國、日本接連有民眾通報收到來自中國大陸的不明種子，農委會今召開記者會說明防範境外輸入來源不明植物產品的處理機...

鄭明典一張圖驚曝太平洋高壓越界 8月中前恐無颱風

台灣7月創下無颱風生成紀錄，8月第一天就生成兩個颱風。不過，中央氣象局長鄭明典說，目前太平洋高壓占滿熱帶洋面，甚至越過界...

加油要500給1039！「我就是奧客」 他拒多付539元兩派戰翻

用車人去加油站，若非直接加滿，都會設定想加的油量或金額，但如果加油站員工幫你超加了過多的油，到底該自行吸收，還是讓員工認賠呢？一名被多加了539元油錢的車主拋出這個話題，引發網友兩派熱議。

口罩搶光！路上卻不見人戴口罩？ 網傻眼：以為買到就心安

戴口罩、保持社交距離是基本且重要的防疫工作，不過卻有網友發現明明口罩都被搶購光了，路上卻不見民眾戴上口罩，讓人不禁懷疑「口罩去哪了？」。對此，就有網友直言，「好像有買到就心安了」。

拍《海角七號》曾被說「你一定跑路」 魏德聖如何做大電影夢、再孵「百億計畫」

「相信的人，才看得見奇蹟！」7月31日，導演魏德聖出席知名國際人才育成及企業策略規畫機構、以熙國際「國際菁英學院」閉門讀書會，首次以品牌為題發表演講，演講後回應現場企業家提問，自剖堅持逾20年電影路心境。

叫外送會不自覺多買一些？超商攜外送平台拚業績 專家曝背後盤算是「這個」

隨著外送服務愈來愈盛行，全家、萊爾富、OK Mart及7-ELEVEN等便利商店業者，都陸續與外送平台Foodpanda合作，加入外送經濟戰局。

董氏盼修法加快腳步 國健署：討論中 搶立院下會期審議

董氏基金會今表示，近期屢接獲家長投訴，新興菸品在網路就能買到，且業者為規避取締，竟以果凍、貼紙等物品作為代號，在社群、網...

台大名醫捐百萬給嘉義市 盼肺癌不再是頭號殺手

肺癌為全國癌症死因之首，嘉義市107年癌症死亡率是肺癌最高，造成134人死亡，台大癌醫中心副院長陳晉興今天捐一百萬，提供...

國人平均壽命80.9歲創新高 台北市民最長壽

內政部今公布「108年簡易生命表」，國人的平均壽命為80.9歲，其中男性77.7歲、女性84.2歲，皆創歷年新高，且與全...

吃壽司聞到臭味 旁邊媽媽竟在換尿布 網友拍拍：遇過更扯的

在餐廳開心吃飯的時候，如果小孩突然「便便」了，ㄧ般家長會怎麼處理呢？有位網友抱怨在餐廳吃飯，遇到當眾換尿布的家長，覺得很噁心，原ＰＯ跟店家反應，後來是換位子收場。

髖骨骨折第一年致死率達2成 醫籲可拿三倍券檢查骨鬆

國人髖骨骨折第一年致死率高達2成，比癌症還高，而骨質疏鬆是其中重要的因素。台中市茂盛醫院今提醒民眾應注意骨密檢查，並注意...

熱門新聞

洗車爽中千萬 統一發票彰化開出一張1000萬兩張200萬

統一發票5-6月中獎清冊出爐 花2元影印中200萬元

3種水果、海鮮風味香料恐致癌 食藥署擬禁用

鶯歌八德匝道指標真的要改了！ 運研所：先試辦3個月

日本網友票選「10大最有效減肥法」 斷食減醣不是冠軍

口罩搶光！路上卻不見人戴口罩？ 網傻眼：以為買到就心安

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。