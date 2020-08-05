網購「贈品」收到大陸不明種子 陳吉仲：主動通報免罰

近日台灣、美國、日本接連有民眾通報收到來自中國大陸的不明種子，農委會今召開記者會說明防範境外輸入來源不明植物產品的處理機制，農委會主委陳吉仲表示，將加強邊境查驗，在第一時間阻擋，也向電商平台宣導賣家勿違規販售或贈送境外植物產品，此外，民眾若收到國外寄來或附贈動植物產品的不明包裹，可主動通報，將可免除罰則。

陳吉仲表示，這兩年之內，包括從2018年爆發非洲豬瘟開始、去年的秋行軍蟲，到今年才剛解決完的牛結節疹，以及影響白蝦的十足目虹彩病毒到影響蛋鴨生產的坦布蘇病毒，5種重大動植物傳染病都是從中國大陸傳過來的，如果沒有在邊境做好工作，將造成農民重大損失。

陳吉仲指出，7月底8月初總共有9件從中國既來的不明郵包內容，其中6件是種子、2件土壤、1件肥料，民眾若打開或留在國內，以土壤而言，可能附帶病原菌或其他蟲害，或外來種子或夾帶病原，都會帶來農業損失 。

防檢局進一步說，除7月28日民眾主動提交1件植物培養土外，另有民眾在蝦皮、淘寶等電商平台購買花架，文具等商品時，附贈草類，蕓薑屬，羅漢竹及蕃薇種子各1批，購買花器附贈有機質肥料1批，購買充電器但收到砂土1批，購買蓮花種子但未經檢疫2批，因防疫從嚴考量，均已即刻銷燈，日後將視需要進行疫病害蟲檢測。

防檢局副局長鄒慧娟說，除了第1件是民眾主動寄交，其餘有買A送B的狀況，買家沒有預設賣家會送來B，因此只申報A，也有2例是透過臉書購買，民眾以為買的是國內種子，結果透過國外賣家賣進來。她強調，若擅自違規輸入植物或相關產品，可處3年以下有期徒刑，拘役或科或併科15萬元以下罰金或罰鍰。

財政部關務署主秘吳慧燕則說，關務署今年已查獲198件快遞違規輸入植物或其相關產品案件，將持續加強邊境查驗。

陳吉仲說，第一時間不明植物產品包裹進入邊境，會由關務署掃描查驗，有疑慮就交給防檢局，也要求電商平台不得附贈違法商品，目前已請無店面零售商業同業公會配合轉知電商平台，加強宣導賣家勿違規販售或贈送境外植物或植物產品，若商品如來自國外，發貨地應加註「海外」，結帳時以加註或跳窗等方式提醒。

買家的部分，防檢局提醒，購買國外植物檢疫物，應向賣家確認沒有隨貨贈送其他檢疫物，並要求賣家應正確填報貨品名稱及依規定申請檢疫。

陳吉仲說，台灣要做的就是避免所有不明種子、土壤危害到國內農業生產，甚至影響消費者，他坦言，不明郵包最難處理，不像非洲豬瘟可以在邊境針對肉製品查驗， 且消費者透過電商平台購物的行為越來越多，不明郵包事件恐怕會層出不窮，防疫不能只靠政府阻隔，呼籲全民若收到不明郵包，第一時間通報防檢局，若主動通報，將可免除罰則。