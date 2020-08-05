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董氏盼修法加快腳步 國健署：討論中 搶立院下會期審議

聯合報 / 記者簡浩正/台北即時報導
董氏基金會今表示，近期屢接獲家長投訴，新興菸品在網路就能買到，呼籲政府應拿出魄力，禁止所有新型菸品，且應加快修法，才能改變當前的菸害環境。記者簡浩正／攝影
董氏基金會今表示，近期屢接獲家長投訴，新興菸品在網路就能買到，呼籲政府應拿出魄力，禁止所有新型菸品，且應加快修法，才能改變當前的菸害環境。記者簡浩正／攝影

董氏基金會今表示，近期屢接獲家長投訴，新興菸品在網路就能買到，且業者為規避取締，竟以果凍、貼紙等物品作為代號，在社群、網購平台販售，深獲國高中學生族群歡迎。呼籲政府應拿出魄力，禁止所有新型菸品，且應加快菸害防制法草案修法，才能改變當前的菸害環境。

對此國健署表示，該草案已在7月28日完成預告，也將開專家會議進行檢討、修正，希望能搶在下一個會期時，送進立法院審議。

董氏執行長姚思遠表示，菸商趁菸防法草案的法律空窗期，而遊走法律邊緣，政府應加快菸害防制法草案修法，才能改變當前的菸害環境，且草案條文應該更為具體、訂定規則並主動刪除違法販售新型菸品的資訊，才不會讓電子煙的管理有模糊空間。

國健署菸害防制組簡任技正呂孟穎，今接受記者電訪時表示，菸害防制法草案已在7月28日完成預告，草案條文是把電子煙歸類為「類菸品」，並且全面禁止製造、輸入、販賣等行為。目前正就各方意見在檢討、修訂現行草案中，草案修訂完會送衛福部審議，一旦完成就會提交到行政院，希望下一會期就能送交立法院審議。

至於新興菸品在網路兜售行為，呂孟穎表示，國健署都有在持續監控、也感謝電商平台配合，只要接獲民眾檢舉或監控到相關產品，會立刻請網購業者下架，國健署也已請地方衛生局加強稽查。

國健署 立法院 網購

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