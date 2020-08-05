台大名醫捐百萬給嘉義市 盼肺癌不再是頭號殺手

肺癌為全國癌症死因之首，嘉義市107年癌症死亡率是肺癌最高，造成134人死亡，台大癌醫中心副院長陳晉興今天捐一百萬，提供嘉義市肺癌高風險族群「肺部低輻射劑量電腦斷層檢查」，由嘉義基督教醫院執行，優先給暴露在空汙下的清潔隊員、路邊停車收費員和義交等人檢查，約400多人受惠。

市長黃敏惠感謝陳晉興的善舉，致贈象徵「健康」的老花磚給陳醫師，希望讓每個人都能受到健康的祝福，陳晉興隨後也在嘉義市府8樓演講，包含醫療院所、清潔隊員、義交、義消、路邊停車收費員等400多人參與，教大家遠離肺癌危險。

陳晉興說，肺癌早期沒有症狀，胸部X光檢查要2公分腫瘤才看得到，有時也會被器官擋住，很難偵測，發現時約6成都是晚期，「低劑量電腦斷層肺癌篩檢」能有效篩檢出肺癌．0.3公分腫瘤都看得到，0.5到1公分可以追蹤治療，不必馬上動手術。

陳晉興說，透過低劑量電腦斷層肺癌篩檢，9成患者能在第一期時就被篩檢出，及早治療外，歐美臨床實驗顯示，有做該篩檢的民眾肺癌死亡率降低20到26%，肺癌高風險族群如年滿50歲的老菸槍、三等親有肺癌或本身有癌症病史、過去曾有肺結核、慢性支氣管炎等，以及經常接觸廚房油煙的人，都應該定期接受檢查。

「空汙也是肺癌罹患原因」，陳晉興說，歐洲向來重視空氣品質，曾做過研究，PM2.5越高，肺癌發生率越高，WHO也公布PM2.5是一級致癌物質，也希望暴露在空汙的民眾能優先檢查。

黃敏惠表示，感佩陳醫師「仁心仁術、視病如親」，肺癌每年發生人數高達13萬多人，每年近萬人死於肺癌，也成為嘉義市男女性共同的頭號殺手，肺癌並非不治之症，是可以預防及治療的，應該定期檢查，才能早期發現、早期治療。