國人平均壽命80.9歲創新高 台北市民最長壽

內政部今公布「108年簡易生命表」，國人的平均壽命為80.9歲，其中男性77.7歲、女性84.2歲，皆創歷年新高，且與全球平均壽命比較，我國男、女性平均壽命分別高於全球平均水準7.5歲及9.2歲。

近年來國人平均壽命長期呈現上升趨勢，從98年79.0歲增至108年80.9歲。內政部指出，隨著醫療水準提升、食品安全重視、生活品質提高及運動風氣盛行，顯示國人越來越長壽。

內政部指出，去年國人死亡人數為17萬5546人，較前年增加2846人，粗死亡率為7.44‰，較107年略增0.12個千分點。若以排除人口老化等年齡因素的「標準化死亡率」計算，則為每10萬人口408人，較2016年減少1.6%，長期而言，標準化死亡率呈下降趨勢，符合多數已開發國家的情形。

以六都而言，去年的國人平均壽命，以台北市83.9歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；男、女性平均壽命均以臺北市最高，呈現自北而南遞減的情形。

從各縣市平均壽命觀察，以新竹市81.4歲最高，台東縣76.3歲最低。內政部指出，東部縣市平均壽命皆較西部各縣市低，尤其台東縣與全體國民歷年平均壽命差距約5歲，原因可能與西部交通較東部方便，醫療資源相對較充足，以及人文生活習慣差異等因素有關。

不過，內政部說，兩者差距已較10年前縮小0.75歲，且去年台東縣平均壽命增加0.53歲，是各縣市中增幅最高的，顯示台東縣與各縣市的落差正逐步縮小。

內政部表示，國民平均壽命是衡量國家基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標。內政部每年都會編算生命表，提供政府有關人口政策、人力規劃、衛生保健等參考及學術研究之用。

想了解「簡易生命表」，民眾可至內政部統計處網站（網址：https://www.moi.gov.tw/stat/），點選「我國生命表」瀏覽查詢。