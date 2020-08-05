加油要500給1039！「我就是奧客」 他拒多付539元兩派戰翻

用車人去加油站，若非直接加滿，都會設定想加的油量或金額，但如果加油站員工幫你超加了過多的油，到底該自行吸收，還是讓員工認賠呢？一名被多加了539元油錢的車主拋出這個話題，引發網友兩派熱議。

一位車主日前開車去加油，已事前告知要加95汽油500元，最後卻加了1039元，讓身上只有600元的他傻眼。車主雖然有請加油站員工把多加的油抽回去，但員工未處理，他也不願多付539元，最後演變成他付500元載回1039元的油，等於員工要自行吸收539元。

當事車主把這件事分享到臉書社團「爆怨公社」，詢問大家會如何處理，卻遭到幾乎一面倒的砲轟，多數網友認為他未將心比心，分明是占了便宜還得理不饒人。車主之後二度發文，堅稱犯錯的是加油員，自己站得住腳，「就算我有多帶錢，也是不會多給」，更自認「不好意思，我就是奧客」。

此貼文再度引發網友論戰，一派站在體恤加油員的立場，「剛好最近也遇到過一次，加油員說多出來他會付，後來我也自己付，油是真的加到自己的油箱，沒差」、「之前要加300，他們聽成800，我還是付款了，反正還不是進自己油箱，又不是被偷走，我不會為難加油站人員耶」、「我還是付錢，因為打工的弟弟妹妹們很辛苦也不想讓他們賠錢，之前還被加錯油98加到95，也沒怪他們」、「人總會有疏忽的時候，不必刁難，又沒損失」。

另一派則支持車主，「誰做錯誰負責，寬容是美德不是義務，怎麼會是不幫加油員吸收這多出來的539元反而有錯了？照此邏輯，所以去麥當勞點一份套餐給你兩份也要照付？」、「其實也不是錢的問題，是工作態度的問題吧？出錯還要人家擦屁股，不幫忙擦反而成罪人，這種觀念不是很奇怪嗎？」、「我也遇過加油員邊加邊跟旁邊同事聊天，然後油加到溢出來，我卻要買單他的錯誤」、「以前朋友每天只有帶150的零用錢，他跟工讀生說加50，結果被加滿，那天他沒錢吃飯」。

還有一派網友認為事情如何解決，要視加油員的態度而定，忙中出錯，就會體諒吸收，若是漫不經心，就會要他自行負擔損失。