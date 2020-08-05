鄭明典一張圖驚曝太平洋高壓越界 8月中前恐無颱風

台灣7月創下無颱風生成紀錄，8月第一天就生成兩個颱風。不過，中央氣象局長鄭明典說，目前太平洋高壓占滿熱帶洋面，甚至越過界，顯示可能到8月中前都不會再有颱風。

鄭明典稍早在臉書上PO出一張分析圖，並提及整張分析圖都被太平洋高壓占滿，實在有點越過界，不但占著熱帶洋面，還深入陸地範圍，「實在太強了」。

鄭明典接受本報採訪時表示，高氣壓出現就穩定天氣，高氣壓越大穩定天氣範圍越大，季節很多擾動都從南邊過來，當高氣壓移到台灣北邊，南邊就會空出來，相對的低壓帶才有對流發展空間。通常過去這時間，颱風會比較密集出現。

不過鄭明典說，今年高壓實在太強，上周出現兩個不是特別強的颱風後，熱帶多了對流，現在又弱掉，預計最近都不會有颱風。以目前預報能力可以到十天來看，到8月中旬前可能都不會有颱風。

至於太平洋高壓如此強的原因，鄭明典說現在還不清楚，可能是很多原因綜合在一起。其中比較可能是印度洋海溫較高，另外有些研究則是指出該現象為全球暖化的趨勢。