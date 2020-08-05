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髖骨骨折第一年致死率達2成 醫籲可拿三倍券檢查骨鬆

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
國人髖骨骨折第一年致死率高達2成，比癌症還高，台中市茂盛醫院提醒民眾應注意骨密檢查，並注意飲食保健。記者黃寅／攝影
國人髖骨骨折第一年致死率高達2成，比癌症還高，台中市茂盛醫院提醒民眾應注意骨密檢查，並注意飲食保健。記者黃寅／攝影

國人髖骨骨折第一年致死率高達2成，比癌症還高，而骨質疏鬆是其中重要的因素。台中市茂盛醫院今提醒民眾應注意骨密檢查，並注意飲食保健，尤其是許多人並不知道振興3倍券可以到醫院用來做檢查，因此建議民眾，或許把券用於保障自己的健康會更有價值。

茂盛醫院家醫科醫師呂昀珊說，女性自35歲開始，每年有0.5%～1%的骨質流失，在停經5至7年後，由於動情激素下降的關係，骨質流失的速度加快至每年2%；男性45歲開始也以每年0.5%的下降。常見的骨折部位包括股骨、脊椎骨和前臂骨，但多數人不自知，才會發生擁抱、跌倒、搬重物就導致骨折的情形。

而髖骨骨折導致臥床、肌力喪失、抵抗力變弱，最後甚至連咳氮都十分困難，都是髖骨骨折導致死亡率變高的原因。

再者，乳癌患者也是骨鬆高危險群，茂盛醫院乳房外科主任黃啟瑜指出，乳癌患者接受化學治療或停經後常接受抗荷爾蒙藥物治療，這種藥物會導致骨鬆加重，因此必須每1至2年定期做骨密檢查。

呂昀珊建議預，防骨鬆首要補充鈣質，可以從日常飲食攝取高鈣食物，像是牛奶、乳酪、芝麻、小魚乾、堅果、深綠色蔬菜等，若擔心攝取量仍然不足，就可適當補充鈣片，一天建議補充約1000~1200毫克。另外，維生素D3不足也是造成骨鬆的重要原因，這和國人普遍日晒不足，尤其是女性為保持皮膚白皙，防晒做過頭，以致於天然維生素D3不足都十分相關。

改善之道，就是每天至少晒15分鐘的太陽，每周3次，並補充維生素D3。再者，要避免喝酒、濃茶、咖啡、碳酸飲料等讓骨質流失的飲料，抽煙、熬夜也是大忌。最後，以慢跑、登梯、舞蹈、負重訓練加重肌力，也是重要的保健措施。

國人髖骨骨折第一年致死率高達2成，比癌症還高，台中市茂盛醫院提醒民眾應注意骨密檢查，並注意飲食保健。記者黃寅／攝影
國人髖骨骨折第一年致死率高達2成，比癌症還高，台中市茂盛醫院提醒民眾應注意骨密檢查，並注意飲食保健。記者黃寅／攝影

骨折 骨鬆

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