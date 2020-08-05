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吃壽司聞到臭味 旁邊媽媽竟在換尿布 網友拍拍：遇過更扯的

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／Ingimage圖庫
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在餐廳開心吃飯的時候，如果小孩突然「便便」了，ㄧ般家長會怎麼處理呢？有位網友抱怨在餐廳吃飯，遇到當眾換尿布的家長，覺得很噁心，原ＰＯ跟店家反應，後來是換位子收場。

原ＰＯ在爆怨公社說她正開心吃壽司，隔壁突然傳來一股強烈的「黃金味」，一看竟是ㄧ對父母在替小孩換尿布，而且「還是在餐廳裡面，內用客人很多」...原ＰＯ忍不住爆氣，「這位姐姐妳可以考慮一下坐在旁邊座位的人嗎？我不想配你小孩的屎味吃飯！要換尿布請去廁所換好嗎？」原ＰＯ強調，店家出口右轉就是廁所，「這是百貨公司，不是沒有讓小孩換尿布的地方。」

有媽媽留言：「等你生寶寶就了解那種感覺了！人家也不願意，難道要回家再換嗎？！...忍耐一點吧！不要歧視寶媽！」反而引來撻伐。網友說「我是媽媽我也覺得噁」、「為了方便，有些父母的同理心都瞬間不見了，當帶小孩出門吵鬧的時候，卻又希望別人有多一些同理心，可以不要這麼選擇性失憶症嗎？」、「小孩是給你們拿來當沒水準的藉口嗎？自己沒水準不要拖小孩下水！」

也有爸媽分享經驗，要換尿布「在廁所換，萬一沒廁所就在車上換，除了不要造成別人的困擾，我也不想孩子下面被別人看光光！」、「嬰兒手推車是粉好用的工具，請推至廁所裡換」。

PO文一出，也釣出一堆苦主留言，「以前在咖啡廳打工，超多這種人，換好還直接把尿布放托盤上」、「之前去餐廳吃飯，看過家長讓兒子尿在杯子裡面」、「我看過有父母用Ｘ眾牌飲水機洗小孩屁股後，其他事情都嚇不倒我了」、「公車上遇過阿嬤拿塑膠袋讓孫子尿尿，還噴到我」、「坐高鐵，遇過年輕夫妻在座位幫北鼻換尿布，尿味瀰漫在車廂～但車廂前面就有超大無障礙廁所。」

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