民眾被迫花萬元裝天然氣新抄表裝置 立委籲經濟部約束

經濟部能源局推廣微電腦瓦斯表，但卻有民眾向立委陳情，被廠商要求強迫加裝「無線抄表裝置」，導致用戶必須負擔較高的基本費及高價的裝置費用。民進黨立委高嘉瑜呼籲，經濟部應約束天然氣公司，不該用誤導的方式讓民眾選裝高價裝置。

高嘉瑜今舉行「天然氣獨占壟斷 無線抄表裝置開價上萬 用戶被迫買單」記者會，指有民眾投訴，天然氣公司以社區集中抄表盤故障，無法維修為由，要求住戶更換具有「無線抄表」功能的微電腦瓦斯表，但該裝置開價上萬元，讓整個社區必須支付近150萬元換裝，相當不合理。

高嘉瑜表示，天然氣公司依照相關規定，平時所收取的從量費的計量成本，已包含天然氣儲存及輸配設備的維護成本，民眾的天然氣集中抄表盤損壞，天然氣公司理應善盡維修義務；民眾也應可藉由電話、網路、手機APP等管道自報度數，天然氣公司非但不維修，還要求社區全體住戶更換具有無限抄表功能的微電腦瓦斯表。

高嘉瑜進一步指出，天然氣公司更以微電腦瓦斯表「功能多、成本高」為由，每月向用戶多收取40元基本費，卻又不提供微電腦瓦斯表的採購價格，在價格不透明且天然氣公司各區獨占經營的情形下，讓消費者的權益受到損害。

高嘉瑜更比較智慧電表、智慧水表的價格，分別為4800元、3000元，且可直接透過數據傳輸功能，讓用戶即時查詢用電、用水資訊，相關安裝費用都是自行負擔，未向用戶收取任何費用。她以北水處為例，每年預定汰換20萬戶智慧水表，每年約2.6億的換表費用由北水處盈餘中支出。

相比之下，各家天然氣公司的無線抄表裝置，無法直接將度數傳輸上網，功能見拙，還要用戶自費上萬元更換。

高嘉瑜呼籲，天然氣公司應向用戶說明清楚換裝的利弊，並表示，目前全台天然氣用戶367萬戶計算，天然氣公司一年收取高達32億元基本費，但許多用戶皆採自報度數，而近年來抄表成本應有降低，卻沒有反映在基本費的收費上，等同對天然氣用戶溢收費用，而天然氣基本費從2006年施行至今都沒有檢討，經濟部應儘速進行費率檢討，以保障用戶權益。