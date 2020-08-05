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搶藥失利、指引納地塞米松替代 專家：給民眾錯誤觀念

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
新冠藥物瑞德西韋。 美聯社
新冠藥物瑞德西韋。 美聯社

新冠肺炎有效藥物「瑞德西韋」全球都在搶，但我國搶藥失利，指揮中心昨天確定將替代用藥「地塞米松」納入治療指引。然而前疾管局局長蘇益仁直批，兩者完全不可相提並論，「指揮中心是在給民眾錯誤觀念」。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨表示，「地塞米松」為一款治療感染症造成嚴重肺炎的老藥，據國際臨床研究，新冠肺炎重症患者使用「地塞米松」有顯著療效，使用在需帶呼吸器維生患者可降低約四成致死率、其他需供氧的重症病例身上，也可有效降低約兩成死亡率。

但對於指揮中心欲將「地塞米松」作為「瑞德西韋」的替代用藥，蘇益仁直言，兩種藥物的作用機轉完全不同，瑞德西韋直接抑制病毒複製，避免後續引發更嚴重的發炎反應，成為嚴重肺炎；地塞米松則是當病毒入侵，抑制免疫細胞引發嚴重的發炎反應，避免肺部進一步纖維化。

然而地塞米松使用上有很大的風險，因其抑制免疫力的同時，恐無法對抗病毒，反強化病毒複製，延長病程。

目前國內的瑞德西韋存貨為臨床試驗輸入，加上七月時藥廠向總公司爭取輸入，目前僅剩328劑、可供54人使用。

蘇益仁表示，防止疫情最好的「武器」是疫苗，接下來便是抗病毒藥物，現在僅剩54人分完全不夠，若出現大量重症患者則可能癱瘓醫療體系。

當務之急仍是必須在國際間盡力取得藥物，且至少應有千人分才行。

新冠肺炎 COVID-19

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