口罩搶光！路上卻不見人戴口罩？ 網傻眼：以為買到就心安

戴口罩、保持社交距離是基本且重要的防疫工作，不過卻有網友發現明明口罩都被搶購光了，路上卻不見民眾戴上口罩，讓人不禁懷疑「口罩去哪了？」。對此，就有網友直言，「好像有買到就心安了」。

日前一名網友在臉書社團「口罩現貨資訊」PO文表示，剛逛了2、3條街附近的藥局、量販店，發現先前的口罩都搶購一空，但在路上、密閉空間的公共場所卻有一堆人沒戴口罩，「那口罩跑去哪了？」

對此，許多網友也頗有感的回應到，「昨天就開始了⋯ 跑了十家都說沒貨，夠誇張，藥師還說有民眾一家一家掃貨」、「附近的藥局口罩大家都搶破頭，但出門看到的人幾乎都沒人戴！」、「真的希望那些人買了就要戴上，不要只是因為恐慌買口罩囤！」、「廢話嗎，最近又有病例啊，又有人在胡亂搶又不戴」。

還有網友表示，「藥局說這幾天很多人在搶購，大家都怕疫情！可是真的沒有幾個人在戴口罩...好像有買到口罩就心安了，戴口罩又是另外一回事」。