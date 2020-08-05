快訊

美國衛生部長將訪台 1979年以來層級最高

艾未未「炸彈簡史」：倫敦戰爭博物館的戰慄藝術展

聽新聞
test
0:00 / 0:00

推環保夜市！8月9日環保署邀您帶餐具逛基隆夜市

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
環保署8月9日下午5時在基隆市海洋廣場舉辦「綠色時尚夜-全國環保夜市party on！」宣傳活動。邀民眾帶環保餐具來逛基隆夜市。本報資料照片
環保署8月9日下午5時在基隆市海洋廣場舉辦「綠色時尚夜-全國環保夜市party on！」宣傳活動。邀民眾帶環保餐具來逛基隆夜市。本報資料照片

為推廣「減塑、低碳、清新」環保夜市及「綠色時尚」新思維，環保署8月9日周日下午5時在基隆市海洋廣場舉辦「綠色時尚夜-全國環保夜市party on！」宣傳活動。

屆時，環保署張子敬署長、基隆市林右昌市長、減塑大使白家綺及環保網紅金魚腦都將出席，現場有環保禮品要贈送給參加活動的民眾，鼓勵民眾以消費行動支持環保夜市。

環保署表示，夜市為台灣聞名世界的特色文化之一，為翻轉夜市形象，打造「減塑、低碳、清新」的環保夜市，環保署與各縣市環保局、夜市商圈合作，進行全國22處夜市、商圈環保大改造，推動6大面向夜市、商圈環保改善工作，包括一次用產品減量、資源回收、低碳節能、油煙排放控制、餐飲污水處理、環境與公廁清潔等，讓民眾逛夜市時，能有煥然一新的環保感受。

環保署說，基隆廟口夜市為北台灣知名夜市，本次活動由環保署與基隆市環保局共同合作，選擇基隆廟口夜市宣傳環保夜市，活動現場邀請減塑大使白家綺、環保網紅金魚腦跨界站台，並安排令人目不轉睛的開場炫光舞獅、人氣環保打擊樂團及基隆在地小學特色擊鼓團等表演，另規畫「減塑、低碳、清新」等多元主題環保展示攤位及打卡換好康、消費集點換好禮、環保夾夾樂等豐富活動。

因此，8月9日晚上邀請民眾走一趟基隆，享受基隆海洋廣場夏日風情，且自備環保餐具及環保袋，選擇搭乘大眾交通運輸工具，體驗不一樣的環保夜市之旅。

9日活動現場設有「減塑」、「低碳」、「清新」等主題攤位，以及「環保容器租賃」體驗攤位，並規劃環保夾夾樂、夜市消費集點換好禮、打卡換好禮等好康活動，邀請民眾自備購物袋及餐具，鬥陣迺環保夜市。

夜市 基隆 環保署

延伸閱讀

基隆輕軌一變再變 蔡總統的大禮基隆人承受不起

受不了生產陣痛 白家綺怒斥宋逸民夫妻

獨／婚後越愛越幸福！白家綺夫妻全靠這招「降火」

胡瓜主持到一半突哭了 年紀大水分過多胡瓜變西瓜

相關新聞

泥貫入體 中寮隧道位移又變矮

南二高中寮隧道通車後，橋梁、隧道結構不斷位移，北洞口五年內升高一三○公分，主因是「泥貫入體」。這個台灣西南部特殊地質現象...

中寮隧道地面隆起 高公局：洞口後移 暫不影響結構

國三位在高雄的田寮三號高架橋及中寮隧道完工後，橋梁、隧道結構不斷位移。交通部高公局副局長吳木富說，當年確實觀察到田寮三號...

高溫上看36度防中暑 吳德榮：午後雷陣雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天中層太平洋高壓脊逐漸增強，各地恢復晴朗炎熱，...

小檔案／泥貫入體 泥層因地震、鑽探噴發

泥貫入體最早研究在海底，像地震後觸動海底的泥沙噴發，形成小島。但台灣專家近五、六年才確定，陸地上地底泥層也會受地震、鑽探...

自來水施工 高雄林園區1.3萬戶5日停水10小時

自來水公司七區管理處指出，為配合高雄市林園區台17線600公厘開關故障搶修，8月5日上午9點至晚間7點止，高雄市林園區五...

推環保夜市！8月9日環保署邀您帶餐具逛基隆夜市

為推廣「減塑、低碳、清新」環保夜市及「綠色時尚」新思維，環保署8月9日周日下午5時在基隆市海洋廣場舉辦「綠色時尚夜-全國...

洗車爽中千萬 統一發票彰化開出一張1000萬兩張200萬

今年5到6月期統一發票開獎，財政部賦稅署公布幸運中獎清冊，彰化縣有3位幸運得主，分別是彰化縣在和美鎮彰新路4段統一精工加...

下周初期恐有低壓擾動生成 不排除較接近台灣

今天天氣會比昨天再穩定，逐漸回到典型夏季炎熱天氣，天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，雖然雲量...

一張圖秒懂未來一周天氣 天氣最好是這時候

中央氣象局發布長浪即時訊息，今天西半部、恆春半島、東南部（含綠島、蘭嶼）沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率，目前鵝鑾鼻已觀測到1.9米高的長浪。

生活美學／迷你版豪華郵輪列車 四國正中千年物語

「四國正中千年物語」是四國地區繼「伊予灘物語」之後推出的第二個物語列車，於2017年4月開始運行，因往返於香川縣的多度津...

健康保衛站／孩子電玩成癮 請找醫生求助

暑假許多學生愛打電玩，有人打上癮罹患電玩成癮症，日以繼夜無法上學。台南市立安南醫院精神科醫師王文隆說，人際關係困難者較易...

績優護理／台大葉惠君 助137病患在家善終

任職於台大醫院的護理師葉惠君，是台大唯一的安寧居家護理師，7年內協助137位病患完成在宅善終心願，今年獲選為北市績優護理...

熱門新聞

帶爸媽去台東玩4天「美景」被嫌翻 她爆氣：絕沒有下次

心理測驗／該點珍奶還是蘇打？4種飲料看出你的社交著力點

兩閨密都PO男友照…驚見男子竟是同一人 女網友急問：該說嗎？

K董親飛！星宇航空8/7飛行體驗開賣秒殺 正籌備第2班

統一發票5-6月中獎清冊出爐 花2元影印中200萬元

3種水果、海鮮風味香料恐致癌 食藥署擬禁用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。