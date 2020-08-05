推環保夜市！8月9日環保署邀您帶餐具逛基隆夜市

為推廣「減塑、低碳、清新」環保夜市及「綠色時尚」新思維，環保署8月9日周日下午5時在基隆市海洋廣場舉辦「綠色時尚夜-全國環保夜市party on！」宣傳活動。

屆時，環保署張子敬署長、基隆市林右昌市長、減塑大使白家綺及環保網紅金魚腦都將出席，現場有環保禮品要贈送給參加活動的民眾，鼓勵民眾以消費行動支持環保夜市。

環保署表示，夜市為台灣聞名世界的特色文化之一，為翻轉夜市形象，打造「減塑、低碳、清新」的環保夜市，環保署與各縣市環保局、夜市商圈合作，進行全國22處夜市、商圈環保大改造，推動6大面向夜市、商圈環保改善工作，包括一次用產品減量、資源回收、低碳節能、油煙排放控制、餐飲污水處理、環境與公廁清潔等，讓民眾逛夜市時，能有煥然一新的環保感受。

環保署說，基隆廟口夜市為北台灣知名夜市，本次活動由環保署與基隆市環保局共同合作，選擇基隆廟口夜市宣傳環保夜市，活動現場邀請減塑大使白家綺、環保網紅金魚腦跨界站台，並安排令人目不轉睛的開場炫光舞獅、人氣環保打擊樂團及基隆在地小學特色擊鼓團等表演，另規畫「減塑、低碳、清新」等多元主題環保展示攤位及打卡換好康、消費集點換好禮、環保夾夾樂等豐富活動。

因此，8月9日晚上邀請民眾走一趟基隆，享受基隆海洋廣場夏日風情，且自備環保餐具及環保袋，選擇搭乘大眾交通運輸工具，體驗不一樣的環保夜市之旅。

9日活動現場設有「減塑」、「低碳」、「清新」等主題攤位，以及「環保容器租賃」體驗攤位，並規劃環保夾夾樂、夜市消費集點換好禮、打卡換好禮等好康活動，邀請民眾自備購物袋及餐具，鬥陣迺環保夜市。