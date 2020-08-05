洗車爽中千萬 統一發票彰化開出一張1000萬兩張200萬

今年5到6月期統一發票開獎，財政部賦稅署公布幸運中獎清冊，彰化縣有3位幸運得主，分別是彰化縣在和美鎮彰新路4段統一精工加油站附設洗車場開出1000萬元特別獎，另在福興鄉的番花路1段的全家便利商店、伸港鄉新港路台灣中油加油站各開出200萬元。

開出1000萬元統一發票的是和美鎮竹圍里彰新路4段的統一精工和美二站加油站（Smile速邁樂加油中心和美二站），位在彰新路與線東路口，幸運得主花了190元洗車費中了特別獎。加油店人員被問到是否開出1000萬元發票時，反問說，「是你中的嗎？ 」還說昨天國稅局人員有打電話來通知這個好消息，大家都很高興。

這名得獎人是花了190元洗車費幸運中了1000萬特別獎，依這家加油站洗車收費標準，休旅車的收費剛好190元，因此研判來洗車的是一輛休旅車。由於這處加油站位在彰新路與線東路口，來往車輛甚多，因此很難判斷是否為本地車。

另在在福興鄉外中村番花路一段853號的全家便利商店，幸運得主是花了100元買菸，另伸港鄉新港路95號台灣中油伸港加油站，幸運得主是花了804元加油，分別獲得200萬元特獎。 （抽菸有害身體健康）