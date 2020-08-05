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下周初期恐有低壓擾動生成 不排除較接近台灣

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天天氣會比昨天再穩定，逐漸回到典型夏季炎熱天氣。本報資料照片
今天天氣會比昨天再穩定，逐漸回到典型夏季炎熱天氣。本報資料照片

今天天氣會比昨天再穩定，逐漸回到典型夏季炎熱天氣，天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，雖然雲量還是偏多，不過可以見到陽光，許多地方將再出現35度以上高溫，只是仍然要留意午後雷陣雨，山區或鄰近山區容易有局部較大雨勢。

今天台灣主要受到太平洋高壓逐漸西伸的影響，天氣轉趨穩定，雲量減少，風向轉為偏東風，因此在東半部迎風面有局部短暫陣雨發生的機會，西半部則是背風沉降區，上午天氣相對較晴朗炎熱，不過午後還是會有熱對流發展，山區的降雨機率較高。

明後兩天的天氣會越來越穩定，賴忠瑋說，太平洋高壓再往西伸展，對台灣的籠罩及影響程度更加顯著，各地雲量將比今天更少，陽光更強，溫度也會更高。不過山區還是要留意午後熱對流。周末太平洋高壓的影響稍減，預計午後雷陣雨會再增加。

他說，未來一周還是要持續留意熱帶洋面上的動靜，目前的環境仍然適合擾動生成發展，下周初期可能有低壓擾動生成，並且不排除有較接近台灣的機會，要持續觀察。

賴忠瑋說，哈格比颱風目前在長江口附近，已經明顯減弱，未來會逐漸往北北東向朝鮮半島前進，要再增強的機會不高，移動速度也較快。日本和韓國目前則持續受到梅雨滯留鋒面的影響，未來幾天還是會有局部較不穩定的天氣。

哈格比颱風 梅雨

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