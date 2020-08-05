一周圖秒懂未來一周天氣 天氣最好是這時候

哈格比颱風短暫從台灣附近擦邊而過，中央氣象局官方臉書粉絲頁「報天氣 - 中央氣象局」表示，未來一周隨著高壓逐漸西伸，白天晴朗炎熱狀態逐漸回來，但偏南風帶來的水氣還是偏多。今天清晨到上午南部還是有些小飄雨機率，但主要要注意的是各地的午後雷陣雨，其中中部以北地區跟各地山區比較容易有局部較大雨勢出現。

氣象局說，明天起至周六也是午後雷陣雨的天氣，但上午天氣更穩定，下午下雨區域各地還是有可能，但靠近山區、近山區平地特別雲嘉南地區機率最高，這段期間相比之下是水氣最少的時間點，也是一周中天氣最好的時候。今天至周六因為風向比較偏向東南風，花東一帶部分區域雲量多一點，也可能會有短暫陣雨出現。

周日至下周二隨著大環境風向從東南風轉為西南風，加上水氣增加，除了花東以外，南部地區也開始出現短暫陣雨，午後雷陣雨的狀況也會比較明顯。