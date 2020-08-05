高溫上看36度防中暑 吳德榮：午後雷陣雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天中層太平洋高壓脊逐漸增強，各地恢復晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑。北部24至36度、中部24至36度、南部23至35度、東部23至36度。

但低層水氣多，大氣仍不穩定，午後易有對流發展，西半部有局部陣雨或雷雨；台灣附近低層轉為東南風，迎風面花、東及恆春半島偶有局部短暫雨發生。

吳德榮說，哈格比颱風受地形及垂直風切破壞，迅速減弱；將來進入東海北部，雖少了地形破壞，但海溫低，不利其再度增強，故抵達朝鮮半島時，想維持颱風的強度，並不容易。

他說，韓國未來一周要擔心的並不是哈格比，而是仍在其附近南北徘徊的梅雨鋒，挾帶著大量降雨，其威脅是遠甚於哈格比。

明天至周日中層太平洋高壓脊增強，各地晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑。大氣不穩定，山區午後有對流發展，將擴及部分平地；台灣附近低層大氣為東南風，迎風面花、東及恆春半島偶有局部短暫雨發生的機率。

吳德榮表示，下周一、周二各地仍晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑，但低層水氣大增，大氣很不穩定；午後西半部對流旺盛，有局部陣雨或雷雨。美、加等國模式模擬顯示，周日至下周二台灣鄰近海域有熱帶擾動發展並通過，因模擬的位置、強度還很分歧，不確定性很高，應再繼續觀察。