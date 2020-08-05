泥貫入體 中寮隧道位移又變矮

南二高中寮隧道通車後，橋梁、隧道結構不斷位移，北洞口五年內升高一三○公分，主因是「泥貫入體」。這個台灣西南部特殊地質現象，被學術單位發現愈趨嚴重，預警未來高雄橋頭科學園區、八六快速道路延伸、高鐵南延屏東等重大建設都恐受影響。

成功大學測量及空間資訊系昨舉辦泥貫入體研討會。泥貫入體是海域常見地質現象，是泥質沉積物混合大量流體從海底深處慢慢上竄，侵入上部地層。

成大測量系副教授景國恩說，過去認為泥貫入體只發生在海底，形成海底泥火山，但在中寮隧道嚴重位移卻找不到原因後，才發現原來泥貫入體在陸地上也有活動，一旦地底的泥砂向上竄，突破地表就形成地面泥火山，沒突破、地面就會因此被頂升隆起，中寮隧道高度因此愈變愈矮，曾有較高的車輛將隧道頂的燈具扯落。

經濟部中央地質調查所資源地質組科長陳松春說，從台南、高雄到屏東都受泥貫入體影響，隆起最嚴重的是中寮隧道周邊、其次是台南龍崎。由於地震可能造成泥貫入體現象更嚴重，二○一六年美濃地震後，台南市龍崎國小龍船分校的地面馬上拔地長高十二點二公分。

研討會中提到，高鐵不僅台南站站體抬升，軌道的台南沙崙段與高雄燕巢段橋墩也都位移。高鐵已發現這狀況，正委託成大密切監測中，隨時進行軌道調整。

目前已經通過第一階段環評的高雄橋頭科學園區，規畫圖中將「滾水坪」泥火山包在中間，成為園區內特色景觀，但看在學者專家眼中卻覺得「太可怕了」，認為泥火山噴發就代表泥貫入體現象非常嚴重，未來園區內的精密工業廠房可能會受影響。

正在施工中的台南鐵路地下化工程，周邊包括南二中與台南大學都有地面抬升情況，學者擔心未來地下隧道會不會也發生像國道中寮隧道地面抬升的情況。高鐵台南站站體測出有升高。

景國恩說，其他像台南關廟延伸至高雄內門的八六快速道路、高鐵向南延伸屏東等規畫中的建設，都會經泥貫入體嚴重地區，應該把這些變數考量進去。

陳松春表示，高雄路竹科學園區、高雄楠梓加工區及台南沙崙綠能園區也都在受影響地區，未來不能輕忽，應該避開敏感區域或調整工程。成大表示，路竹工業區是否受影響，還需調查。