數位綁定抽獎 全民一起振興經濟

攝影中心 / 記者陳柏亨綜合/即時報導
振興三倍券第三波紙本預購，8月1日~8月7日開始預購，經濟部今天並宣布海外國民、14歲以下放寬限制。記者陳柏亨/攝影
振興三倍券第三波紙本預購，8月1日~8月7日開始預購，經濟部今天並宣布海外國民、14歲以下放寬限制。記者陳柏亨/攝影

為了鼓勵民眾選用數位三倍券，經濟部舉行「三倍券晚鳥領用，數位綁定幸運抽」抽獎活動，希望達到讓民眾分流領券的效果。

經濟部長王美花表示第三波紙本預購，8月1日~8月7日開始預購，截至7月31日紙本領取已突破1,800萬份，數位綁定的人數也達到176萬，實體券應該會領用超過2千萬份。

為響應政府鼓勵三倍券領取的晚鳥政策，圓山大飯店也提供住宿券10張，其中包含最大獎市價3萬4320元的圓山大飯店環景套房1名、市價約1萬7600元的天際客房9名，台糖公司也加碼市價近3萬的台糖聯合住宿券10名，晚鳥抽獎活動獎項總價約新台幣22萬元，一同共襄盛舉。

經濟部今天並宣布，即日起居住在海外的民眾可自行、或請受託人持自己的身分證，十四歲以下還沒領身分證民眾可用戶口名簿取代，到各地郵局領取三倍券。希望已領券民眾可持三倍券至實體店家消費，全民一起振興經濟。

為了鼓勵民眾選用數位三倍券，經濟部舉行「三倍券晚鳥領用，數位綁定幸運抽」抽獎活動。圖/經濟部提供
為了鼓勵民眾選用數位三倍券，經濟部舉行「三倍券晚鳥領用，數位綁定幸運抽」抽獎活動。圖/經濟部提供

住宿券 身分證

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