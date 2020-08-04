悄加開8月15日類出國班機再度完售 是否再開長榮這樣說

為滿足旅客想出國的心情，長榮8月8日父親節當天推出「類出國」體驗專案航班，由超人氣Hello Kitty夢想機執飛，上月29日一開賣即完售。長榮今悄悄開賣第二班，飛行日期落在8月15日，同樣被搶購一空。對於是否再加開，長榮表示會再評估。

據了解，長榮近日向民航局申請加開第二班類出國體驗專案航班，民航局於今日通過申請。由於上一次開賣的時候反應過於熱烈，不少沒搶到的民眾已經在等候補，當旅行社得知順利加開第二班，原先候補者順利遞補，以致於出現未正式宣布開賣即賣光的狀況，剩下零星座位在各大旅行社放上官網販售後，很快就售罄，相當搶手。

對此，長榮航空表示確實販賣狀況相當踴躍，目前已經完售。對於後續是否再加開第三班甚至更多班，長榮則表示會在了解旅客狀況後，做進一步的評估和決定。

根據長榮規畫，為讓所有旅客留下難忘的美好回憶，8月8日、8月15日飛航的類出國專案航班，提供5288元（含稅）的經濟艙超值優惠價。

該類出國包機由A330-300 Hello Kitty夢想機執飛，飛時約2小時45分鐘，飛機起飛後先經台灣東北角，飛經日本琉球列島西端上空，之後沿台灣東部海岸線，行經龜山島與花東海岸，往南至鵝鑾鼻及小琉球後再依原航線北返，與一般國際航班不同，飛行高度為2萬到2.5萬英呎，若當天能見度良好，將能從高空俯瞰台灣東海岸線的壯闊美景。

機上餐點精選由米其林三星主廚中村元計所設計的海鮮散壽司飯以及深受老饕喜愛的牛三寶拌麵，提供旅客選擇。

為讓旅客感受長榮航空彩繪機帶來的神奇魔力，全航程及客艙相關配備皆使用Hello Kitty彩繪機備品，讓旅客重溫搭機出國的美好回憶。