傳統開顱手術靠醫師經驗 長庚團隊手術用壓力監測技轉

現今醫療手術中，以顱內手術為例，醫師在開刀過程中用多少力量都會影響病患未來痊癒情形。長庚大學、長庚紀念醫院今天技轉台灣軟電公司，將攜手研發有別於傳統的技術、非侵入式量測的手術用壓力監測系統。

林口長庚醫師盧郁仁指出，傳統的開顱手術中，醫師會使用牽引器固定腦部，憑自身經驗進行手術。人腦部相當脆弱，就算手術相當成功，但只要施力沒有拿捏好，或大或小都會影響病患，最常見的後遺症有腦出血、腦阻塞等。

盧郁仁表示，為讓外科醫師在使用牽引器、動手術的過程中，能有器材及數據做為力道控制的依據，才進行這套壓力檢測系統的開發。該系統有4項優點，包括讓因牽引器造成的腦組織損傷機率降低、使用方法簡單、直接量測腦組織表面壓力準確度高、材料低成本且生物相容性高。

長庚大學電子系教授王哲麒說，系統已進行過動物實驗，利用大鼠做開顱手術相當成功。長庚團隊研發的技術不同於傳統的顱內壓力偵測系統，是利用新型壓力感測器嵌入手術用棉墊中，可與外科手術用牽引器結合，即時偵測牽引器位置的組織表面壓力。