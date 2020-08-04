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台灣芭蕾舞團22、23到高雄衛武營 戶外演出免費入場
台灣芭蕾舞團本月22、23日到高雄衛武營榕樹廣場演出「蕭泰然D調小提琴協奏曲」，節目全長100分鐘，觀眾可免費入場，欣賞優美舞姿，享受充滿藝文氣息的午後時光。
台灣芭蕾舞團2020戶外演出「蕭泰然D調小提琴協奏曲」，8月22周六下午2點30分、晚間7點30分，及8月23日周日下午2點30分。演出地點在高雄衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場，採免費入場、自由入座。節目全長100分鐘，包含一次10分鐘中場休息。
主辦單位表示，表演現場無座椅，無論是穿著短褲、夾腳拖，或盛裝打扮都可以，展現個人最舒適自在的一面來看表演，也歡迎自備野餐墊、小板凳、零食，以輕鬆心情來欣賞台灣芭蕾舞團高水準演出。
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