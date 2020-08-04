長者住院不失能 慈濟高齡友善復能教室啟用

花蓮慈濟醫院為住院長者打造「高齡友善復能教室」，不但有上下肢肌力訓練機及踏步機等復能治療，還有職能及物理治療師量身製作復能計畫，出院後還能銜接居家復健，幫助年長病人預防衰弱及延緩失能。住院治療的66歲謝姓患者說，開始復健後，雙腳走路比以前更有力氣。

慈濟醫院高齡友善復能教室今天啟用，慈濟醫院老年醫學科主任高聖倫表示，過去復健都是安排在床邊或病房走道邊，不僅場地受限，病人的訓練時間也有限，因此規畫「高齡友善復能教室」，並設置上下肢肌力訓練機及坐式踏步機等6種復健儀器，讓病人有多樣的訓練項目，復能的效果也更好。

高聖倫指出，復能教室採用柔和的自然光，牆壁布置貼有花蓮早期的地標和景點，讓長者做復健訓練時，也能回憶過去的美好時光。希望一起接受復能治療的病人，也因有伴互相鼓勵，一起進步。